Siempre hubo definiciones sobre Diego Maradona y Lionel Messi. Comparaciones, preferencias, explicaciones generadas desde la pasión y otras desde la razón. Sin embargo, Ernesto Cherquis Bialo, invitado en el programa "Cada noche", el ciclo de entrevistas de la TV Pública, entregó una muy buena declaración que involucra tanto a Maradona como a Messi. Los une, los separa, los identifica. Si bien el programa fue emitido en mayo pasado, hay más de una frase que merece la atención en el reportaje que le hizo el periodista Marcelo Pasetti, en la que conversaron sobre su trayectoria y la importancia histórica de la Revista "El Gráfico".

-¿Cómo definirías a Maradona?

-¿Cuál Maradona? Hay muchos. Hay ocho, nueve Maradonas. Hay un Maradona que jugó al fútbol, un Maradona que alcanzó la celebridad, hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres, hay un Maradona padre que se reinventa cada día, hay un Maradona amigo que va recambiando amistad, hay un Maradona efectivo y un Maradona sublime, un Maradona abyecto y un Maradona fenomenal, hay un Maradona de frases inolvidables y hay un Maradona cuyas frases mejor no recordar. Es la suma de todo eso en un solo hombre. Un genio, una maravilla. Fiorito y Dubai. Barro y 7 estrellas. Canillas de oro y letrina. Maradona es el producto de todo eso y además, por las dudas de que me haya olvidado de decírselo, el mejor jugador de fútbol argentino y el mejor de todas las épocas.

-¿Y Messi?

-Messi fue el hijo de su papá y es el hijo también de su mamá, es el hermano de sus hermanos: Messi es el mejor de sus compañeros, es el mejor jugador de fútbol del mundo de la actualidad, pero siempre estuvo en el rol lógico en que la vida lo puso. Por eso, por no haber tenido a lo mejor alguna necesidad, algún hambre, alguna deuda pendiente, Messi tiene comportamientos absolutamente tan austeros y lógicos que nosotros los periodistas lo convertimos a Messi en un personaje que no es y para el cual no está preparado para ser. Maradona fue el papá de sus padres, el papá de sus hermanos, el súper amigo de los amigos, el protector de su protegido, mientras que Messi fue la criatura lógica que nació, se crió, se desarrolló, se desenvolvió y se consagró dentro de la contención con que un niño puede llegar a ser hombre.

Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo y a los 15 años se instaló con su familia en Buenos Aires. En 1963 entró a El Grafico como becario. Durante mucho tiempo escribió bajo el seudónimo Robinson. Le tocó la era dorada del boxeo argentino con históricas coberturas radiales y gráficas. Cubrió peleas de Nicolino Locche, Carlos Monzón, Ringo Bonavena y Víctor Galíndez. Entre 1982 y 1990 fue director de "El Gráfico", que llegó al record de 700 mil ejemplares vendidos en la edición posterior al Mundial de México, en 1986. Ernesto Cherquis Bialo ganó 4 premios Martín Fierro por radio y TV. Y también un premio Konex. Fue vocero de Julio Grondona, presidente de la AFA, desde 2009 hasta su muerte.