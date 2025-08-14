El argentino Franco Mastantuono, en su cumpleaños número 18, fue presentado oficialmente en el Real Madrid como jugador oficial del club. Firmó un contrato por seis temporadas y usará el número 30 el próximo 19 de agosto, cuando debutará en el equipo español. La noticia generó una ola de adrenalina entre los fanáticos, que se preguntan cómo conseguir la camiseta de Mastantuono en el Real Madrid.

Mastantuono llega procedente de River Plate, donde fue una promesa destacada y debutó en primera a los 16 años.

La palabra de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

Con solo 18 años, la joven promesa del fútbol argentino, Mastantuono, dio un salto histórico al ser transferido de River Plate al Real Madrid. El club español ejecutó la cláusula de rescisión de 45 millones de euros con River Plate, convirtiéndolo en una de las mayores ventas del fútbol argentino y llevándolo a Europa para comenzar su carrera con el objetivo de ganarse un lugar en el primer equipo del club madrileño.

En el Real Madrid, entrena bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Cómo comprar la camiseta de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Para conseguir la camiseta de Franco Mastantuono en el Real Madrid, hay que seguir los pasos a continuación:

Entrar al e-commerce del Real Madrid.

Buscar la sección “Crea tu camiseta” y después la que se llama “Compra Por Jugador Hombre” y seleccionar a Franco Mastantuono.

Ver las opciones disponibles y seleccionar la de preferencia.

Seleccionar el talle, los detalles extra, añadir al carrito, confirmar la compra.

Seguir los pasos para cargar la información personal y del medio de pago de para realizar la compra.

Hay distintas opciones de camisetas, como los diseños de primera equipación, segunda o tercera, en la que cambian los colores y algunos detalles. También, se pueden conseguir los modelos de manga larga, los de corte femenino (de largo corto o normal) y los conjuntos para niños. Los talles van del XS al 3XL.

Los precios arrancan en los 60 euros, en los conjuntos para niños, hasta los 160 euros, para las camisetas de manga larga de hombre. Una de primera equipación de talle M arranca en los 100 euros, sin ningún extra ni personalización.

Por qué Franco Mastantuono tiene el número 30

Franco Mastantuono es una joven promesa del fútbol, originario de River Plate en Argentina, que recientemente se ha unido al Real Madrid mediante una transferencia millonaria. Nacido en la localidad de Azul, este talentoso futbolista pudo haber tenido una carrera en el tenis antes de dedicarse al fútbol. A pesar de la sugerencia inicial de que usaría el número 25, finalmente lucirá el dorsal 30 en el equipo merengue.

Franco Mastantuono habló sobre la elección del número 30 en su camiseta del Real Madrid

El número 30 es particularmente especial para Mastantuono, ya que lo venía utilizando en River Plate y personalmente le pidió al presidente del Real Madrid si podía mantenerlo, lo cual fue aceptado. Él expresó que este número lo “ilusionaba seguir usando”. Su elección de dorsal también lo conecta con otro argentino legendario, Lionel Messi, quien debutó en la primera división del Barcelona luciendo igualmente la camiseta número 30.

Originalmente, se sugirió que usaría la camiseta número 25, pero finalmente se decidió por el 30. Esta elección de número se debe a que fue inscripto con una ficha de la filial (del Castilla), ya que los números superiores al 25 están reservados en la Liga española para los canteranos o futbolistas provenientes de las divisiones juveniles. Mastantuono toma así el relevo del canterano Gonzalo García y mantiene el número que ya usaba en River.