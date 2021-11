“Como el esposo de Zaira”: los mejores memes por el look de Mauro Icardi

En medio de las idas y vueltas con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a aparecer en las redes sociales con una serie de publicaciones que denotan que las cosas se arreglaron con su esposa. Sin embargo, ella demuestra lo contrario, dado que hace días que no comparte postales con él en su perfil, aunque, según mostró el futbolista, viajaron juntos a Milán con sus dos hijas.

Luego del triunfo del PSG sobre el Bordeaux por 3 a 2 en el partido de Ligue 1 del sábado, el delantero parece haberse escapado a su “casa de campo” de la localidad italiana para descansar allí durante unos días. Tanto Wanda como Mauro se mostraron en la misma locación, aunque la emprendedora se limitó a postear fotos de ella y de sus hijas.

Mauro publicó una foto rumbo a Milán con Wanda y sus dos hijas Instagram @mauroicardi

Icardi, por su parte, publicó el domingo una imagen junto a su esposa y Francesca e Isabella en el avión rumbo a Milán. También allá se mostró con un particular look, que si bien ya suele ser bastante frecuente en él, no deja de sorprender a los usuarios de las redes sociales.

“Otoño en Milano”, escribió el jugador de 28 años en un posteo con dos fotos donde se lo veía con boina, alpargatas, un poncho y cebando un mate sentado junto a la chimenea de la casa. De fondo, también tenía un cuadro con una imagen suya montando a caballo en medio de la montaña y una biblioteca con varios libros.

El posteo de Icardi con su look de gaucho Instagram @mauroicardi

Show de memes

Toda la escena desconcertó a los usuarios, que no hicieron más que divertirse con la postal del futbolista, que últimamente está en el foco de las conversaciones, sobre todo por la crisis atravesada con Wanda y con Eugenia Suárez en el medio.

Por eso, en Twitter circularon varios memes relacionados al look de Icardi. Algunos se reían de su “complejo de gaucho” y otros lo acusaban de copiarse de Jakob Von Plessen, el esposo de su cuñada Zaira, que trabaja con caballos y suele vestirse con ese estilo propio del campo argentino.

Los memes sobre el look de Mauro Icardi Instagram @mauroicardi

