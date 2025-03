Lautaro Martínez se perderá el partido contra Uruguay por una lesión muscular

Lautaro Martínez padece una sobrecarga muscular y no participará en la doble ventana de las eliminatorias para el Mundial de 2026, que Argentina afrontará el viernes en el estadio Centenario, de Montevideo, contra la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa, y el próximo martes en el estadio Monumental, frente a Brasil. Así, Lionel Scaloni optaría por un solo centrodelantero, que sería Julián Álvarez.

Al igual que Lionel Messi –ausente con aviso, se quedó en Estados Unidos, recuperándose–, el Toro padece fatiga muscular. Esta tarde, pasadas las 16.33, el seleccionado difundió la novedad, atribuida a una lesión muscular en los isquiotibiales izquierdos. El percance físico de Martínez data del triunfo por 3-2 sobre Monza, del 8 de marzo. El delantero argentino jugó todo aquel partido pero terminó dolorido. Al día siguiente fue a una clínica.

#SelecciónMayor El delantero Lautaro Martínez será baja de la convocatoria para este doble fecha de marzo por una lesión muscular en isquiotibiales miembro inferior izquierdo.

Los estudios no mostraron lesiones. Estaba apto para afrontar la revancha de la serie de octavos de final de la Champions League ante Feyenoord, de Países Bajos. En la ida había anotado un tanto y se había convertido en uno de los dos máximos goleadores históricos de Inter en la principal competencia de clubes de Europa. Por precaución, el Toro no se entrenó el 9 ni el 10 de marzo. Quería estar.

Sin embargo, Simone Inzaghi, el entrenador nerazzurro, optó por preservarlo y el bahiense no actuó ni un minuto en la vuelta. Inter ganó también en el Giuseppe Meazza (2-1) y se clasificó. “Lautaro estuvo sintiendo alguna fatiga, pero no es necesaria una alarma”, explicó el DT antes del segundo partido contra Feyenoord. Las alarmas se esfumaron el domingo siguiente: Martínez jugó 91 minutos en el 2-0 a Atalanta, en el que consiguió un gol y fue reemplazado por otro argentino, Joaquín Correa. Parecía que la molestia física en los gemelos derechos era historia.

La lesión se originó en un partido que Inter le ganó a Monza once días atrás; si bien Martínez jugó otro después, el problema muscular no estaba resuelto. ISABELLA BONOTTO - AFP

Pero no: en ese partido recrudecieron el problema. De todas maneras, el 9 hizo las valijas y aterrizó en Ezeiza con ganas de estar frente a Uruguay y Brasil. Ya el martes las noticias no fueron buenas: si bien Martínez hizo algunos de los trabajos al mismo ritmo que sus compañeros, después se entrenó en forma diferenciada. Y ése fue el indicio de que no había llegado en plenitud. Será evaluado día tras día por los médicos del equipo nacional.

Sin los ases: Argentina jugará contra Uruguay sin Lionel Messi y Lautaro Martínez, que padecen molestias musculares. JUAN MABROMATA - AFP

Las dudas para el Centenario

Más allá de la evaluación médica, el entrenamiento de este miércoles en el predio Lionel Messi de Ezeiza será indicativo sobre si el entrenador tomó una decisión sobre la alineación incial en Montevideo. Lo más problable es que el seleccionado presente un solo delantero de área. Y el indicado para ejercer de número 9 es Julián Álvarez, de gran campaña en Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Simeone.

Claro que Scaloni también tendrá que resolver el esquema táctico a partir de la ausencia de Martínez, que se agrega a la de Messi. ¿Un delantero o dos? ¿Quién acompañará a Álvarez si fueren dos? El ADN de esta Argentina incluye elaboración, no de vértigo, y en ese caso un 4-2-3-1 se adaptaría más a su historia que un 4-4-2 que hablaría de un juego más directo.

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.



🇦🇷 ¡Volvemos a vernos! 😁 pic.twitter.com/APD62lyHag — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 17, 2025

En el primer diseño, Álvarez se movería en soledad por todo el frente de ataque y sería el responsable de definir todo lo que crearan los mediocampistas ofensivos. ¿Quiénes? Thiago Almada y Nicolás Paz son los 10 clásicos que tiene el plantel. Por la derecha pueden estar tanto Giuliano Simeone como Ángel Correa, compañeros en Atlético de Madrid. Por la izquierda, en tanto, el comodín de Scaloni: Nicolás González.

El resto de la formación no tiene tantos contratiempos como el ataque. Emiliano “Dibu” Martínez será el arquero, mientras que Nahuel Molina (en la derecha) y Nicolás Tagliafico (por la izquierda) oficiarán de defensores laterales. Los centrales, de no mediar inconvenientes físicos, serán Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi. Queda lugar, entonces, para dos volantes. La dupla conformada por Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister parece destinada a quedarse con esos dos lugares en la sala de máquinas.

