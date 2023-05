“Cómo me mataban los dos”: Falcioni les pasó factura en vivo a dos periodistas de ESPN

escuchar

Una de las tareas del periodismo es ejercer la crítica cuando es debido. Eso tensa la relación entre los protagonistas y los analistas, y marca una necesaria distancia. Por eso, es común que existan, a veces, rispideces entre ellos. Este lunes, el entrenador de fútbol Julio César Falcioni fue invitado al programa Equipo F (ESPN), donde aprovechó para recriminarles a los periodistas del ciclo sus críticas pasadas durante su paso por Boca, en 2011 y 2012.

El hecho ocurrió mientras Mariano Closs, columnista del programa, elaboraba una pregunta, que incluyó una mención a su trayectoria en el conjunto xeneize. Antes de que pudiera terminar de formular la consulta, el DT lo interrumpió, y sin más, le espetó: “Cómo me mataban los dos, eh, cuando salimos campeones con Boca. Cómo me mataron, eh, 30 y pico de partidos invicto. Campeón invicto”. El Emperador hizo su comentario de cara al propio relator, y al conductor Sebastián Vignolo.

Cómplice, el exfutbolista Oscar Ruggeri le preguntó a Falcioni: “¿Te daban, Julio?”. “Si, éste y éste”, los señaló Julio. Sorprendidos, Vignolo y Closs esbozaron una sonrisa. “Eh bueno, pará...”, agregó el animador, en un implícito pedido de “tregua”. Sin embargo, el DT reafirmó su opinión y volvió a arremeter contra ambos: “Sí, me liquidaban”. En su defensa, el Pollo esgrimió: “A veces, jugabas mal...”. “Pero ganábamos siempre”, le retrucó Julio.

En un tono cómplice, Vignolo le respondió a Falcioni: “Ahora, sos bravo. Él te estaba hablando de Banfield, que era un lujo, campeón...”. Antes de que el Pollo pudiera terminar su frase, el técnico remarcó que Closs también había hecho mención al “Boca campeón”.

Respecto de su paso por Boca, el exarquero contó cómo gestionaba su relación con los periodistas. “Cuando trabajamos en Casa Amarilla, nos poníamos de espaldas y hablábamos así (NdeR: hizo el gesto de taparse la boca), para que no nos lean los labios”. En ese momento, Ruggeri resembró la cizaña y, al señalarlo a Closs, lanzó: “Aquel es bravo”. Mariano sólo atinó a reír. “Él mandaba a Martín (Costa), y le contábamos las cosas”, indicó. En tanto, Closs recordó que ambos mantenían cordiales conversaciones telefónicas, para dar fin al contrapunto.

Finalmente, Closs pudo redondear su inconclusa pregunta inicial, que incluía un análisis de la carrera de Falcioni: “Me parece que a Julio lo tienen como al técnico ‘nos tiene que salvar, bien paradito’, y suena injusto, porque hubo matices en distintos planteles”.

En efecto, el ex DT de Banfield y All Boys, entre otros equipos, indicó que, en su carrera, siempre trató de “adaptarse” a los planteles que tuvo. Asimismo, confesó que, en el único club donde pudo armar un plantel a su gusto, fue en Boca: “Quería a Orión, Schiavi, Erviti, Silva Cvitanich, Rivero y vinieron. En los demás, es muy difícil”.

En cuanto a su tirante vínculo con Riquelme, Falcioni dijo que tenía “buen diálogo”, aunque admitió diferencias de “criterio de trabajo”. Sin puntualizar en Juan Román, el Emperador explicó: “Si no trabajas los cinco días de la semana, no podés jugar el domingo. No lo digo por él, lo digo por cualquiera”: Al mismo tiempo, consideró que no tuvo “tanta suerte” con “El último diez” durante su paso por Boca, ya que, recordó, apenas jugó “seis o siete partidos” de los 19 que disputó Boca en el Apertura 2011 que ganó con Falcioni.

