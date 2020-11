Evelina Cabrera y la pelota, al frente del fútbol femenino

La exfutbolista y actual presidenta de la Asociación Argentina de Futbol Femenino Evelina Cabrera fue invitada al programa Espn Futbol Club que conduce Alejandro Fantino y detalló su cruda adolescencia hasta llegar a su prometedor presente.

Cabrera contó cómo vivió sus años de adolescencia y juventud cuando se fue de la casa de sus padres en San Fernando. "Desde los 13 a los 15 iba y venía de la calle a mi casa, cuando mis papas se habían separado. Dormía en la plaza de los bomberos y cuidaba autos", recordó Cabrera que hoy, entre otras cosas, es coach ontológica y directora técnica de fútbol.

"Volví a mi casa porque toque fondo. Me agarró una depresión que no quise vivir más. En la tele vi a una nena en silla de ruedas pidiendo un respirador. Fue ese momento de llorar y volví a la casa de mi viejo y empezamos una relación de amistad", explicó Cabrera.

Luego, la joven relató un episodio de violencia de género que vivió con un novio de su adolescencia. "A los 19 me puse de novia y me fui de casa. Tenía un novio que me pegaba y su sueño era tocar el timbal. El golpeador, además de que te golpea, te hace sentir que vos no estás capacitada para nada, que nadie te va a querer y que sos una inservible", contó Cabrera sobre aquella experiencia y la manera en que supo sobrellevarla.

"Cuando dejo a este chico y me voy a lo de mi viejo le digo a una amiga que iba a tocar el timbal en un grupo de cumbia", recordó Cabrera sobre su decisión momentánea de dedicarse a la música.

"Fui a Hurlingham para una prueba y dije que sabía tocar el timbal. Nunca había agarrado unos palillos y toqué. Me dijo: la base está, si venís dos veces por semana yo te enseño. La persona que te enseña y te da aprendizaje lo es todo. La plata va y viene, pero el tiempo y la gente es lo que más vale. Para mí me estaba dando todo", dijo Cabrera sobre la actitud de la persona que la iba a incorporar a su grupo de música.

Transcurridos unos días, Cabrera recibió la noticia de que ella y el grupo debían tocar por primera vez en televisión, y luego la experiencia se repitió en un boliche que tenía la estructura de un teatro.

"Tenía que tocar dos canciones. Para mí, era demostrarle a él que yo podía hacer algo. Se abre el telón y el pibe de al lado me dice: Feliz cumpleaños. Ese día cumplí años y sentí que me comía el mundo", rememoró Cabrera y luego detalló el significado que tuvo para ella ese momento ante la ausencia de respuestas oficiales en los casos de violencia.

"En esta época es difícil que un tipo pague por la violencia de género y un montón de cuestiones más, nosotros estamos a la deriva, pero en ese momento, si la policía no me daba bola, yo quería demostrarle que si podía. Yo puedo sin vos, mirá lo buena que soy que te cago el sueño. Yo pude hacer algo que él nunca pudo hacer en su vida", subrayó la joven que tiene un libro por publicar con distintas historias de su vida y cuya presentación quedó pendiente a raíz de la pandemia.

Evelina Cabrera, en enero del año pasado, fue elegida como referente femenina del país para dar el discurso de cierre en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haciendo foco en el empoderamiento de las mujeres y en la manera de mejorar su vida y reinventarse.