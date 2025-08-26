Cómo pasaron sus vacaciones los pilotos de Fórmula 1: entre el lujo y el paraíso

Tras un receso de tres semanas, este domingo la Fórmula 1 regresa con el Gran Premio de Países Bajos. En estas vacaciones obligadas, los 20 pilotos de la parrilla disfrutaron de un merecido descanso en el verano europeo con la compañía de sus parejas, familias y amigos en distintos rincones paradisíacos. El final de la temporada les espera y solo uno se alzará con el trofeo de campeón.

El argentino se tomó un merecido descanso para afrontar lo que resta de la temporada

Uno de los más activos durante estas vacaciones fue Franco Colapinto. El argentino de la escudería Alpine compartió en redes sociales varias fotos y videos en los que bromeó con el fin de la pausa: “Ya me estaba aburriendo de tantas vacaciones, que vuelvan las carreras”. Entre sus actividades, se lo vio a bordo de un yate junto al productor Bizarrap y disfrutar de las costas europeas. A pesar del descanso, no abandonó el deporte: jugó al pádel con Fernando Belasteguín y siguió su entrenamiento arduo con ejercicios para el cuello.

El arduo ejercicio de Colapinto en sus vacaciones

Pierre Gasly, compañero de Franco en la escudería francesa, aprovechó para combinar descanso con actividades deportivas: compartió tiempo en el Algarve con su pareja, Francisca ‘Kika’ Cerqueira Gomes, y su familia, mientras practicó golf y karting.

Las vacaciones de Pierre Gasly

Los pilotos de McLaren, ambos candidatos al título de esta temporada, también tuvieron sus merecidas vacaciones y se prepararon para enfrentar las últimas carreras donde solo uno se coronará en la máxima categoría del automovilismo mundial. El inglés Lando Norris comenzó su descanso en Ámsterdam, hospedado en un lujoso hotel cinco estrellas, y más tarde viajó a Ibiza junto a su pareja, Margarida Corceiro, además de asistir a la Copa Mundial de Esports.

Las vacaciones de Lando Norris

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato, disfrutó de playas paradisíacas junto a Lily Zneimer y lo mostró en sus redes con publicaciones en Mykonos, Grecia, y en el Golfo de Orosei, en Cerdeña.

El descanso de Piastri

Por su parte, los pilotos de Ferrari descansaron a puro lujo. El monegasco Charles Leclerc viajó con su novia, Alexandra Saint-Mleux, a la Costa Esmeralda y Porto Cervo, en Cerdeña, antes de reunirse con su familia en Saint-Tropez.

Las vacaciones de Leclerc

Lewis Hamilton, por su parte, eligió la isla griega de Paros, donde se dejó ver con su inseparable perro Roscoe.

Hamilton disfrutó del receso

George Russell optó por el Mediterráneo: navegó junto a Carmen Montero Mundt en un yate y luego fue visto en la costa amalfitana. Su compañero en Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, pasó sus vacaciones en Grecia con familiares y amigos. Max Verstappen, tetracampeón del mundo, compartió momentos con su familia y su hija recién nacida en Cerdeña, donde practicó eFoiling.

El multicampeón en sus vacaciones

Otros pilotos también eligieron destinos exclusivos: Alex Albon, de la escudería Williams, se refugió en los Dolomitas y después en Cerdeña con su pareja Lily He; su compañero, Carlos Sainz, navegó con su padre y sus seres queridos; Lance Stroll combinó navegación, golf y rally.

Albon con su novia en las vacaciones

Por el lado de Haas, Oliver Bearman celebró el cumpleaños de su hermano en coches icónicos como un Nissan Skyline R34 GT-R, un Ford Mustang y un BMW de drift; y Esteban Ocón disfrutó junto a Flavy Barla y su familia en un yate por Cerdeña.

Nico Hulkenberg, en tanto, compartió imágenes familiares en Turquía con su esposa e hija. Finalmente, Gabriel Bortoleto, también de Sauber, alternó entre el karting, la prueba de un nuevo coche y la entrega de un trofeo en Brasil.

Mientras los deportistas se alistan para encarar la última parte de la competencia, la Fórmula 1 anunció quiénes serán los pilotos de Cadillac. La escudería estadounidense, que se sumará como el onceavo equipo para la temporada 2026, tendrá a los experimentados pilotos Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez como sus insignias en su debut en la máxima categoría.