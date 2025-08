¿Cómo terminó Franco Colapinto en las prácticas para el Gran Premio de Hungría?

Franco Colapinto finalizó en las posiciones 18 y 20 durante las dos sesiones de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino, al mando de su Alpine, tuvo una jornada difícil en el circuito de Hungaroring, en Budapest, con problemas de rendimiento en su monoplaza A525.

¿Por qué Alpine tuvo un día complicado?

La principal razón del mal desempeño fue la falta de adherencia del auto. El propio Colapinto describió las dificultades después de los ensayos. “No encontramos el grip en general y... no sé, nos cuesta mucho acá en Hungría. Hay que entender el porqué y trabajar duro durante la noche para estar más fuerte para mañana”, mencionó el piloto en declaraciones recogidas por SportsCenter.

Franco Colapinto, en la segunda práctica en Hungaroring

El argentino detalló un patrón preocupante en el comportamiento del coche. “Siempre que empieza la sesión estoy adelante, me adapto enseguida y estamos rápidos, pero después los otros mejoran y nosotros no; eso es lo que nos cuesta: el hecho de salir rápido y que después nos caemos y no mejoramos”, agregó.

Los problemas no son nuevos. Una fuente cercana al equipo Alpine explicó el panorama técnico que afecta al monoplaza A525. Según esta persona, en el equipo son conscientes de los inconvenientes. Asumen que el coche tiene “el nerviosismo y la reacción impredecible” que señalan sus pilotos.

"No encontramos el grip en general", mencionó el piloto sobre el rendimiento de su Alpine Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

El mayor problema reside en la poca confianza que transmite el chasis en las curvas largas. El trompo de su compañero Pierre Gasly en Silverstone y una salida de pista de Colapinto en la clasificación de ese mismo Gran Premio son ejemplos de esta falencia. El equipo reconoció la jornada adversa en sus redes sociales. “No fue nuestro mejor viernes, pero hay tiempo para mejorar”, publicó la cuenta oficial de Alpine.

La explicación técnica apunta a dos fenómenos. Los coches de Fórmula 1 actuales, incluidos los Alpine, poseen suspensiones muy duras. Algunos tienen ventanas de funcionamiento ideal bastante estrechas. Además, los neumáticos Pirelli blandos pasan muy rápidamente de una condición de adherencia a una falta abrupta de ella.

Los neumáticos generan una gran diferencia en el rendimiento de la Fórmula 1

Los resultados de los entrenamientos en Hungaroring

En la primera sesión de prácticas, Colapinto finalizó en el puesto 18 con un mejor tiempo de 1m17s464. Quedó a 1s412 del más rápido, el británico Lando Norris (McLaren). Su compañero de equipo, Pierre Gasly, concluyó en la posición 13.

La segunda tanda fue aún más difícil. El argentino terminó último, en la posición 20, con una marca de 1m15s634. La diferencia con Norris, nuevamente el líder, fue de 1s535. Gasly se ubicó apenas un puesto por delante, en el lugar 19.

"NO ENCONTRAMOS EL GRIP EN GENERAL Y NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO. HAY QUE TRABAJAR DURO PARA ESTAR MÁS FUERTES MAÑANA"



📌 Colapinto habló sobre el "DÍA COMPLICADO" que tuvo Alpine en Budapest



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/o3dDnqNf7t — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2025

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero. Por su parte, el cuádruple campeón Max Verstappen (Red Bull) tuvo un día de incertidumbre y solo pudo ser 14°. “Es como manejar sobre hielo”, se quejó el neerlandés por la radio.

¿Qué sigue en el Gran Premio de Hungría?

La actividad en el circuito de Hungaroring continúa este sábado. La tercera y última sesión de entrenamientos libres será a las 7.30, hora de la Argentina. La clasificación, que ordena la grilla de partida para la carrera, se disputará desde las 11. La carrera final está programada para el domingo a las 10.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.