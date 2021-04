Con lujosos modelos ingleses, cómo es la espectacular flota de autos de Harry Kane

La estrella del fútbol inglés Harry Kane se delata a sí mismo en cuanto al amor que siente por su país. Es que incluso a la hora de elegir los autos para su colección, el delantero del Tottenham selecciona modelos ingleses, como Range Rover, Jaguar y Bentley.

Al igual que otros futbolistas, Kane se puede dar el lujo de contar con más de un vehículo a sus jóvenes 27 años, dado que sus salarios, tanto en la Premier League como en la selección de Inglaterra, donde oficia de capitán, se lo permiten.

Harry Kane, estrella del Tottenham y de la selección inglesa Reuters

Uno de los modelos que el británico elige para viajar en familia es una Land Rover, que cuesta cerca de 137 mil dólares, al igual que un espacioso Jaguar F-Pace, cuyo valor inicial se ubica en los 48,6 mil dólares.

Kane cambió su Range Rover Sport por una Range Rover Autobiography de 137,5 mil dólares Cortesía The Sun

Kane en su Jaguar F-Pace Cortesía The Sun

La estrella del Tottenham cuenta con otro auto para las ocasiones en las que prefiere andar más rápido por las autopistas inglesas. Para ello, usa su Bentley Continental GT Supersports, que tiene un valor de 294,7 mil dólares.

Su auto más caro es el Bentley Supersports Cortesía The Sun

“Solo ser asociado a una marca británica es algo que me llena de orgullo”, dijo Kane alguna vez, según apunta The Sun. “Me encanta ese Jaguar. No es ni muy grande ni muy chico, entra nuestra hija y los perros”, añadió.

La SUV es la preferida de Kane para después de los partidos Cortesía The Sun

A su vez, sobre otro tipo de modelos, expresó: “Quizás, si gano un par de copas, me puedo malcriar con una Ferrari o un Lamborghini”. Sin embargo, de esa forma, la colección del futbolista rompería con su marcada tradición: tener únicamente autos británicos.

Harry Kane cuenta con una flota de autos exclusivamente británica Cortesía The Sun

