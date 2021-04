Los mejores memes por el cruce entre Ibai Llanos y Gustavo López

Lo que para Gustavo López fue un simple comentario sobre el streamer Ibai Llanos, para los internautas terminó convirtiéndose en uno de los acontecimientos más comentados en las últimas horas. Es que el periodista argentino criticó al twitcher español, lo cuestionó por conseguir entrevistas con los jugadores de fútbol más importantes del mundo y éste salió a responderle en la plataforma donde cuenta con 5,8 millones de seguidores.

Pero lo que trascendió más recientemente fue la presencia de Ibai en el programa ESPN F360, donde López lo invitó a conversar, después de que el streamer reaccionara manifestando: “Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido si [Paulo] Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas con un delantero de la Juventus. Llamá a un delantero que quizás está más en tu nivel, de la tercera división kenyata. Pregúntaselo, a ver si quiere ir a tu programa con 6.4 de ratio”.

El impensado cruce entre Gustavo López e Ibai Llanos Captura Twitter

La respuesta de Llanos estuvo a la altura de lo que el periodista había lanzado en su programa de radio, donde lanzó: “Falta que [Lionel] Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible”.

Finalmente, la producción de programa televisivo terminó contactando a Ibai para que salga al aire y converse así con López para aclarar las cosas. Si bien la conversación fue en un tono amigable, hubo bromas de ambos lados que generaron ciertas rispideces que no pasaron desapercibidas por los usuarios de las redes.

En general, los comentarios de Twitter apuntaron contra el periodista argentino y defendieron al streamer español, quien, en su visión, había “ganado” la batalla contra el conductor de ESPN F360. Asimismo, se burlaron del imitador de Messi que el programa contrató para contestarle a Ibai, lo que, de acuerdo con lo interpretado por los internautas, no divirtió nada al influencer.

Los mejores memes por el cruce entre Gustavo López e Ibai Llanos Twitter

