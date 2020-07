Córdoba: el hermano de Paulo Dybala fue denunciado por robar un auto

Crédito: Instagram/paulodybala

CORDOBA.- Otra vez el hermano de Paulo Dybala , el cordobés que se destaca en Juventus , estuvo en problemas . Gustavo Dybala se llevó un auto ajeno el domingo a la madrugada en su pueblo, Laguna Larga, después pidió disculpas y argumentó que "fue una cosa de borrachos".

En marzo, cuando llegó de Italia junto a su mamá -venían de visitar a Paulo-, los vecinos denunciaron que no respetaron la cuarentena y se montó un operativo en la ciudad de Córdoba (donde estaban en un departamento) para llevarlos a un proceso de hisopado.

Aunque recién trascendió hoy, el lunes, un vecino de Laguna Larga denunció a Gustavo de aquella localidad del interior de Córdoba por un robo ocurrido durante la madrugada del domingo.

Walter Nievas salió del bar donde estaba (la actividad está permitida en la zona pese a la cuarentena) y no vio su auto. "Me desesperé y al rato vi que llegaba un grupo de personas en mi auto, frenaron bruscamente ante mi sorpresa, ya que no entendía lo que había pasado", contó Nievas a medios de Laguna Larga. Entonces vio que era Gustavo Dybala el que manejaba.

" Estaba con otro muchacho que en el pueblo lo apodan Maicena, y un tercero. Dybala venía en un estado de ebriedad absoluta y no sé si tenía alguna otra sustancia . Se bajaron del auto riéndose y se fueron", describió.

Aseguró que fue a hacer la denuncia y no se la tomaron. No sabía qué podrían haber hecho mientras estuvieron a bordo del auto, si lastimaron a alguien o si chocaron a alguna persona, pero no logré que me tomaran la denuncia", dijo. Nievas volvió a la comisaría el lunes con un abogado y radicó la denuncia.

"Si yo le hubiera tocado el auto a Gustavo Dybala, hoy estaría en la cárcel Bouwer. Me rompieron el tambor del levantavidrios. El arranque no funciona bien, como si lo hubieran forzado. Quiero que se hagan cargo del daño que le hicieron a mi auto y que esto no vuelva a ocurrir", insistió.

Gustavo Dybala se contactó por Whatsapp con Nievas, le pidió disculpas y que no lo denuncie, argumentando que "lo de anoche fue una cosa de borrachos", le escribió.