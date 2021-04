Coronavirus en el fútbol: Mariano Closs habló de “irresponsabilidad” en los planteles

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, habló este martes en su programa sobre el aumento de casos positivos de coronavirus en los protagonistas del fútbol argentino, y se refirió a una supuesta “irresponsabilidad” en los planteles de Primera División.

Además, Closs contrastó lo que ocurre en el campeonato vernáculo respecto de la situación en Francia, donde la tasa de contagios promedió la última semana casi 40.000 casos positivos, y sin embargo, todavía no tuvo impacto en la actividad de la Ligue 1.

“Debe haber una cierta irresponsabilidad de los planteles. Porque Francia, que tiene un confinamiento estricto, tiene el campeonato rodando. Y está cerrada. Hay toque de queda”, recordó el relator. En rigor, a partir del próximo domingo regirán las restricciones en el país galo, que incluyen el cierre de las escuelas y de más de 150.000 comercios. También se extenderá a todo el país la prohibición de la circulación entre las 19 y las 6 de la mañana, que hasta ahora se aplica en 19 de sus 101 departamentos.

Luego, Closs se dirigió a su compañero Mariano Juan y le preguntó por algo que, evidentemente, habían hablado con anterioridad: “¿Vos estás enojado con los planteles?”, le consultó el animador a su compañero, quien respondió: “Con los jugadores de fútbol, sí. No voy a hablar en general, no digo que todos, pero la gran mayoría de los planteles entrena como si no existiera la pandemia”. “Tomando mate”, acotó el conductor. Y Juan respondió: “No hay protocolo, las concentraciones siguen siendo iguales”.

Después, el narrador ejemplificó que en la utilería “deben estar tomando mate en este momento”. El exjugador lo respaldó: “Sí, claro que sí. Comparten el mate”, sentenció. En tanto, Juan Simón también citó el caso de Francia, y reiteró que aunque hay muchos casos positivos de Covid-19, en el fútbol “son muy aislados”.

LA NACION