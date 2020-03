Ante el avance del coronavirus, el exjugador de la selección sostuvo que se deben cerrar las fronteras para contener la pandemia Fuente: Capurta de TV

Oscar Ruggeri sostuvo hoy que se deben "cerrar todos los países un mes" para contener la pandemia de coronavirus Covid-19. El exjugador de fútbol y panelista sostuvo, además, que no alcanza con jugar partidos sin público "arreglemos todo de una vez porque se muere la gente" , dijo el campeón de México 86 este mediodía.

Fiel a su estilo, Ruggeri opinó sobre el tema que preocupa a todo el mundo, el avance del coronavirus en el programa 90 Minutos de Fútbol (Fox Sports) y pidió que " el Presidente [Alberto Fernández] tiene que cerrar el país" .

Si bien el conductor del ciclo, Sebastián "Pollo" Vignolo y otros panelistas le sugirieron que estaba exigiendo medidas extremas, el exfutbolista no se movió un milímetro de su postura y sostuvo: "¡Corten todo ya! Hasta que se solucione el tema".

A continuación, un extracto de las opiniones de Oscar Ruggeri:

Oscar Ruggeri : Un mes, el Presidente tiene que cerrar el país. Tienen que cerrar todos los países un mes, loco. Si, se termina la joda. No importa el tema económico hoy, no importa nada. Acá se muere una persona y es fatal, viejo. ¡Entonces, cerrás el país. No entra nadie, no sale nadie!

Sebastián Vignolo : Ya se tomó esa decisión...

OR : Y si salen y entran... siguen saliendo.

Daniel Arcucci : Se suspendieron vuelos.

OR : ¡Pará! Se suspendieron vuelos, no todos. Ehhh, entran. Entonces, hay que parar. Entonces, todos los países... ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿40, 50 [millones de] personas? Bueno, hay que atacar, atacar, atacar. Una vez que limpias... Paraguay creo que tiene cerrado...

SV : Me parece imprudente hablar de un tema que desconozco.

OR : Pero el ministro de Salud que tenemos, qué sabe, ¿no? Lo escuché diciendo: "Yo pensé que iba a llegar más tarde". Entonces, si el ministro de Salud me dice así, vos me decís eh, no sé. ¡Es seria la cosa! Cierren todo, loco. Cerremos todo y arreglemos todo de una vez porque se muere la gente. Dicen: "Total se mueren los grandes". ¡Hijos de puta, yo también estoy entre los grandes! No se puede morir una persona con estas cosas. No, de verdad, hay que cortar todo, viejo. ¡Dale! Ustedes no tienen ni idea de lo que es cambiarse...

SV : Bueno, pero ese es un tema menor. Cómo se siente el jugador cambiándose...

OR : ¿Tema menor me decís? ¡Tema menor es no jugar! ¿Y los jugadores qué? Cuando entran a la cancha, que chocan, se saludan. ¡No. Entonces, no! "Ay, para que lo voy a marcar de dos metros ¿Lo marco de dos metros en el córner, al 9?". No, dale, de verdad te digo. ¡Corten todo ya! Hasta que se solucione el tema. Si no tenemos claridad nadie.

SV : Pero no debe ser tan simple tomar una decisión así...

OR : Como nos sabemos cómo es la mano. Porque uno dice "con el frío", el otro que "con el calor" y resulta que estamos acá en verano y ya murió una persona y tenemos 50 casos más. Y la semana que viene va a haber más casos.