Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020 • 09:10

Algunas personalidades reconocidas del deporte fallecieron víctimas del coronavirus, y otras mantuvieron en vilo a sus seguidores por su preocupante estado de salud. Una de ellas fue Hugo Orlando Gatti, que durante once días estuvo internado en una clínica de Madrid. El ex arquero de Boca, River, Atlanta, Unión y Gimnasia LP, de 75 años, había ingresado al centro médico con un cuadro de neumonía causado por el virus.

De a poco, Gatti fue mostrando signos de recuperación. Hace unos días, el Loco había hablado vía telefónica con el programa deportivo televisivo de La Sexta, "El Chiringuito de jugones", que lo tiene como panelista permanente. El exarquero ya había dado a entender entonces que podía llegar a ser dado de alta, situación que afortunadamente ocurrió.

.

Recuperado, el ex guardavallas reapareció ayer en la TV española y contó cómo fue su experiencia "Me han matado acá, en Argentina, en todos lados... Pero yerba mala nunca muere", arrancó. Y siguió: "Fui a revisarme porque me pidió mi hijo, yo no sentía nada. Le firmé el papel al médico de que me hacía cargo y me fui del hospital. El taxista no quería llevarme. Nunca tuve un dolor. Me di cuenta cuando me lo dijeron", sostuvo Gatti en El Chiringuito TV.

El Loco contó que, más que el virus, sufrió la internación por no saber qué le dictaba su cuerpo. "En el hospital, todos los días preguntaba 'cuando me voy' y me decían 'mañana' todos los días. Ahí el doctor me dijo que estuve por morir, no lo podía creer. Después me llamó el jefe, Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ahí lo creí que estaba por morir. Yo nunca sentí nada".

"Rejuvenecí, yo creo que me hicieron un lifting ... ¡Si te dormían y te metían inyecciones todos los días! Cuando volví al departamento aprendí a ponerme inyecciones. Pero el mensaje es cuidarse. Hay un miedo tremendo en la calle. Cuando al ser humano lo atrapa el miedo, se hace mucho más débil", reconoció. Y temió: "Por un tiempo me va a quedar esta mancha, ese miedo decir, mirá, tuvo coronavirus. Algunos me esquivan, yo me doy cuenta y me hago el tonto, y después los persigo".

Gatti también admitió: "Nunca imaginé que estaba enfermo. En el hospital tiraba las pastillas que me daban y las enfermeras se daban cuenta. Tenía una cara de loco. Iba al baño y me miraba la cara. Sentía que me moría ahí, no podía ni caminar. Tiraba cosas al piso para ver si venía alguien. Lo único que hacía era comer mandarina, creo que eso me curó ja".