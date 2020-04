Liverpool es el cómodo puntero de la Premier League. ¿Peligra su casi seguro título? Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de abril de 2020 • 15:21

Inglaterra es uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus y tiene a la mayoría de sus industrias paradas por el aislamiento obligatorio. Una de esas es el fútbol : toda la pirámide de categorías está detenida. Desde la Liga Premier a las competencias amateurs. La máxima división intenta que los jugadores , con contratos millonarios vigentes, acepten una rebaja del 30% para evitar despidos masivos. Hoy, los clubes les comunicaron a los futbolistas que si el torneo no regresa las instituciones perderán US$ 1400 millones.

Stamford Bridge, el estadio de Chelsea, en el corazón de Londres, está a disposición de la sanidad inlgesa durante la emergencia sanitaria.

Según un artículo del diario The Telegraph, la cifra se compone tanto de ingresos por TV no cobrados (935 millones de dólares), venta de entradas y otras actividades comerciales de los días de partido (245 millones), más los contratos publicitarios que se caerán por la inactividad (220 millones). La quita salarial propuesta por los clubes a sus futbolistas implicará, en caso de ser aceptada, un ahorro cercano a los 700 millones de dólares, por lo que tanto clubes como jugadores profesionales absorberían en partes iguales el perjuicio económico causado por el coronavirus. Y, en este escenario, la industria no perdería empleos.

Además, y siempre según The Telegraph, los jugadores supieron hoy que la idea es devolverles la mayor parte de la quita (un 20% del sueldo) en caso de que los partidos se disputen a puertas cerradas y el torneo concluya. Si, en cambio, la cuarentena obligatoria se relaja y los partidos vuelven a la normalidad, con hinchas en las tribunas, los jugadores volverán a percibir sus salarios en forma íntegra.

Tanto los clubes como la Liga Premier quieren resolver el tema económico a la brevedad. Algunas instituciones (Liverpool, Newcastle, Norwich) comenzaron a dar bajas temporarias a empleados no esenciales en las últimas semanas. En caso de que no se rubrique un acuerdo, el panorama se ensombrecerá aún más.