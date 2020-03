Obi Mikel y una situación conflictiva en el fútbol turco

Con el correr de los días, River se transformó en un caso único en el mundo, como expresión colectiva de un club, de negativa a disputar un partido oficial ante la pandemia del coronavirus declarada por la Organización Mundial de la Salud. En las últimas horas se conoció el primer rechazo individual a seguir jugando, situación que derivó en la desvinculación del futbolista del club y su regreso a Londres, donde vive su familia.

El nigeriano John Obi Mikel llegó a un acuerdo con Trabzonspor, de Turquía, para rescindir su contrato, tras oponerse a la decisión de la Liga turca de continuar con el calendario y programar los partidos a puertas cerradas. "La vida va más allá del fútbol. No me siento cómodo y no quiero seguir jugando en estas condiciones. En un momento tan crítico, todos deberían estar en sus casas con su familia y afectos. La temporada debería cancelarse porque el mundo atraviesa una crisis muy grave", expesó el volante, de 32 años, que en el Mundial de Rusia enfrentó a la Argentina.

La Liga turca es la única que permanece en actividad en Europa, con partidos a puertas cerradas hasta el 30 de abril. Esta decisión de las autoridades fue cuestionada por varios futbolistas, pero ninguno tomó una medida tan drástica como Obi Mikel, que tenía contrato hasta junio de 2021. El colombiano Radamel Falcao, delantero de Galatasaray, salió en apoyo del nigeriano: "La vida es más importante que el fútbol".

Obi Mikel disputó 19 partidos (sin goles) de liga en Trabzonspor, uno de los dos punteros del torneo, que cuenta en su plantel con los argentinos José Sosa y Gastón Campi . Regresa a Londres, donde desarrolló la etapa más importante de su carrera. Durante once temporadas jugó en Chelsea, donde obtuvo dos Premier League, una Champions League y una Europa League. Con el seleccionado de Nigeria disputó 66 encuentros, convirtió seis goles, participó en dos mundiales y obtuvo la Copa Africana de Naciones en 2013.

Algunos hinchas de Trabzonspor se enojaron con la determinación de Obi Mikel y publicaron mensajes agresivos en Instagram contra Olga Allegra, la pareja del futbolista, al que definió como "un héroe" y defendió por poner a su familia por encima de todo.

Publicación ofensiva contra Obi Mikel en la cuenta de su pareja

Hasta el momento, dos futbolistas argentinos dieron positivo de coronavirus, ambos en Europa y con trayectoria en el seleccionado argentino: Germán Pezzella (Fiorentina) y Ezequiel Garay (Valencia).

La lista del resto de futbolistas que contrajeron el virus es la siguiente:

King Paul Udoh (Pianense)

Timo Hubers (Hannover)

Jannes Horn (Hannover)

Daniele Rugani (Juventus)

Blaise Matuidi (Juventus)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Antonino La Gumina (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Fabio Depaoli (Sampdoria)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Germán Pezzella (Fiorentina)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Luca Killian (Paderborn)

José Luis Gayá (Valencia)

Eliaquim Mangala (Valencia)

Ezequiel Garay (Valencia)

Luca Killian (Paderborn)

Jonathas de Jesús (Elche)