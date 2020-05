Dybala y su alegría expresada en una imagen de Instagram Crédito: Instagram Paulo Dybala

La espera terminó. Después de conocerse hace 46 días que Paulo Dybala y su novia Oriana Sabatini habían dado positivo en la prueba por coronavirus , el futbolista argentino anunció hoy en sus redes sociales que logró superar por completo la enfermedad tras una larga batalla que se extendió más de lo pensado.

"Mi imagen lo dice todo, finalmente curado de Covid-19", escribió el delantero cordobés en su cuenta de Instagram y publicó una foto mirando al cielo con los brazos extendidos en el jardín de su casa en Turín.

De esta manera, tras dejar atrás una serie de recaídas y finalmente dar negativo en el último test, el crack argentino podrá reintegrarse a los entrenamientos del plantel de Juventus, que ya se entrena en el Juventus Training Center de Continassa con turnos individuales y en sesiones espaciadas por tiempo.

"Paulo Dybala se sometió, como indica el protocolo, a un doble testeo de diagnóstico (hisopos) por Coronavirus-Covid 19. Ambos resultaron negativos. El futbolista se encuentra recuperado y podrá abandonar el régimen de aislamiento en su casa", publicó el club italiano en un comunicado que se compartió en las redes sociales.

Durante la última semana, Dybala había sido foco de diversos rumores que hablaban de un supuesto cuarto test positivo. Pero, finalmente, la información que llegó desde la prensa española e italiana fue desmentida por su pareja Oriana, quien ya estaba libre del virus.

"Paulo no es positivo de vuelta. Hay que esperar. Él se tiene que hacer los últimos test y ver qué le da, pero obviamente las noticias no sé de qué boca salieron pero de nosotros no. Así como contamos en su momento que lo teníamos, puede traer calma contar que ahora no", explicó su novia a la espera del resultado que llegó hoy.