Coronavirus. Tom Brady rompió la cuarentena y lo echaron de un parque en Tampa

Tom Brady, en problemas durante la cuarentena

21 de abril de 2020 • 08:15

No hay licencias para nadie. No se debe violar la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Y en los Estados Unidos cada día tratan de ser más severos con esas restricciones. No importa el nombre y el apellido de quien cometa la infracción. Quedó claro cuando Tom Brady , dueño de seis anillos de la NFL , fue interceptado por un oficial de policía en un parque en Tampa Bay mientras se entrenaba . El mítico quarterback explicó que estaba trabajando para mantenerse bien físicamente, pero el oficial lo advirtió y lo obligó a regresar a su hogar.

La actitud de Brady, ex estrella de New England Patriots y nueva figura de los Buccaneers , obligó a la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, a brindar una conferencia de prensa para explicar la situación y para explicar qué sucedió entre el deportista y el oficial de policía.

"Nuestros parques están cerrados, por lo que gran parte de nuestro personal de parques patrulla alrededor y vio a una persona entrenando en uno. Ella se acercó para decirle que estaba cerrado. Era Tom Brady", relató la alcaldesa en una entrevista para WFLA News. Brady actualmente vive en la mansión que era de Derek Jeter en Tampa Bay esperando el inicio de la NFL.

La cuenta del ayuntamiento de Tampa difundió el mensaje de la alcadesa: "¡Lo sentimos, Tom Brady! Nuestros parques no pueden esperar para darte la bienvenida a ti y a los tuyos con la mejor de nuestras sonrisas. Hasta entonces, permanece a salvo y en casa todo lo que puedas para ayudar a aplanar la curva".

El desembarco de Brady causó un revuelo en Tampa. Desde el 20 de marzo que se confirmó su llegada a los Buccaneers, que se generó una gran expectativa. El contrato de Brady, de 42 años, es por dos temporadas: cobrará 50 millones de dólares, todo garantizado, y además podrá ganar 9 millones más, en concepto de incentivos.