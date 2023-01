“El secreto de sus ojos”: el crudo posteo de Pampita para pedir justicia por Lucio Dupuy

escuchar

El 26 de noviembre del 2021 se conoció el homicidio de Lucio Dupuy, el niño de cinco años que murió tras meses de maltratos de parte de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su novia, Abigail Páez, en La Pampa. Terminada la fase oral del juicio contra las dos mujeres y a la espera del veredicto que determinará si son culpables o inocentes, son muchas las celebridades y figuras públicas que se sumaron al pedido de justicia. Una de ellas fue Pampita, quien lo hizo al compartir un desgarrador mensaje.

A lo largo de las últimas semanas, el país entero siguió de cerca el avance del juicio contra Espósito Valenti y Páez, las acusadas por el asesinato de Lucio Dupuy y quienes, según las pericias tecnológicas, consideraban al niño “una molestia” en su relación.

Ya atravesada la instancia de las audiencias de testigos y los alegatos finales, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa dará a conocer el veredicto el próximo 2 de febrero.

Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado en la Pampa por su mamá y su pareja archivo

En la semana previa, múltiples celebridades como Nacha Guevara y Eugenia “La China” Suárez alzaron la voz en un pedido de justicia por Lucio. Por su parte, la conductora de El Hotel de los Famosos (eltrece) utilizó la amplia plataforma que construyó en redes sociales para referirse al caso. Esto lo hizo a través de sus Historias de Instagram, en donde compartió una publicación realizada por otro perfil que contaba con un sentido descargo sobre la dolorosa experiencia que debió atravesar la víctima en los meses previos a su muerte.

“El secreto de sus ojos”, rezaba el título, ubicado al lado del rostro de Dupuy. En esencia, la sentida publicación apuntaba tanto contra las acusadas como hacia aquellos que fueron testigos de los malos tratos y de los signos de violencia, pero que no hicieron nada al respecto.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, acusadas del crimen de Lucio Dupuy, en La Pampa

En el texto, los autores expresaron: “¿Cuánto había en esa mirada profunda? Tanto y tan pocos fueron los que pudieron descubrirlo. Miraría suplicando que alguien se diera cuenta. Las maestras del jardín al que llegaste varias veces lastimado, los médicos que lo recibían en las guardias, la misma jueza que concibió que su mamá era la persona idónea para criarte con amor. Cuánta culpa como ciudadana me genera en nombre de todos los que no pudieron ver”.

Y agregaron: “O los que vieron pero igual decidieron callar. Me impresiona pensar en su desesperación, tan chiquito e indefenso, tan frágil esperando ser rescatado. Así habrá vivido este calvario, intentando que todos los que caminaron por delante se detuvieran a ver qué ocurría en la casa del terror. Sociedad, por favor, cambiemos. Escuchemos con oídos empáticos y miremos con ojos del alma”.

El posteo que compartió Pampita para pedir justicia por Lucio Dupuy

Finalmente, cerraron con un pedido: “Señores jueces capacítense, no sólo en la doctrina jurídica, sino en el arte de ver más allá, involúcrense en el real bienestar del menor, no importa cuán o cuál conflictivo sea el caso. Para ustedes nunca será peor que para aquel niño que dejarán ir del juzgado a encerrarse tras una puerta con adultos perversos. Y si sienten que son tantos que la profesión abruma, cambien de rubro y dejen el lugar a alguien más responsable, altruista y comprometido. Los niños no son expedientes, son nuestros tesoros, como esos que los esperan en casa y ustedes aman con todo su corazón. Justicia jueces, con nuestros Lucios nunca más”.

LA NACION