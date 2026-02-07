Cuándo es el Super Bowl 2026 y quién cantará en el halftime show

Este domingo 8 de febrero, la mirada del mundo estará puesta en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede de la 60° edición del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL). E. evento, que paraliza a Estados Unidos y capta la atención de millones de personas alrededor del mundo, sean o no fanáticos del deporte, iniciará a las 20.30 (hora argentina) con un enfrentamiento de alto vuelo: New England Patriots vs. Seattle Seahawks.

El Super Bowl es mucho más que un partido. Es un fenómeno televisivo, en gran parte gracias a su esperado show de medio tiempo. Este año, el artista principal será Bad Bunny, quien marcará un hito al convertirse en el primer latino en encabezar este prestigioso espectáculo. La elección del ‘Conejo Malo’, flamante ganador del Latin Grammy al Álbum del Año por su disco denominado “Debí tirar más fotos”, fue defendida por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien lo describió como “uno de los grandes artistas del mundo”.

Bad Bunny será quien corone el evento de medio tiempo en el Super Bowl 2026 NFL

La antesala del encuentro también contará con un despliegue musical notable. Charlie Puth, conocido por temas como “See You Again”, será el encargado de interpretar el himno nacional estadounidense. La cantautora Brandi Carlile, por su parte, subirá al escenario para ofrecer su versión de “America the Beautiful”, mientras que Coco Jones entonará “Lift Every Voice y Sing”, completando el trío de voces que calentará el ambiente previo al puntapié inicial.

Por otro lado, en el campo de juego, el enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks promete emociones fuertes. Se trata de la final de las Conferencias Americana (AFC) y Nacional (NFC) respectivamente, y será la segunda vez que se vean las caras en un Super Bowl. El único antecedente es el de 2015, cuando los Patriots, con Tom Brady como MVP, se impusieron por un ajustado 28 a 24 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El State Farm Stadium fue la sede del único Super Bowl entre New England Patriots y Seattle Seahawks SEAN M. HAFFEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Pats son, junto a Pittsburgh Steelers, los máximos ganadores de la liga con seis títulos, habiendo festejado en 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019. Por su parte, los Halcones Marinos buscan su segundo campeonato, tras haberse consagrado en 2014 al derrotar a Denver Broncos por 43 a 8. La edición anterior, en tanto, tuvo a Philadelphia Eagles como ganador tras vencer a Kansas City Chiefs por 40 a 22, con Jalen Hurts como MVP.

Tabla de campeones de la NFL

Desde la creación del Super Bowl en 1967 se disputaron 58 ediciones. Los máximos ganadores, con seis títulos, son New England Patriots y Pittsburgh Steelers, seguidos de San Francisco 49ers y Dallas Cowboys con cinco cada uno. Kansas City Chiefs podría haber llegado a ese número el año pasado, ya que ostenta cuatro coronas junto a Green Bay Packers y New York Giants, pero perdió la final con Philadelphia Eagles.