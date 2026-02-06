Cuándo es el Super Bowl 2025 y el orden de quienes tocarán en el show de medio tiempo

El domingo, en California, Estados Unidos, se realizará la 60° edición del Super Bowl, la final de la National Football League (NFL), un evento que paraliza a Estados Unidos y roba la atención de los fanáticos del deporte alrededor del mundo (y también de los que no lo son). Este año iniciará a las 20.30 (hora argentina), con el enfrentamiento entre New England Patriots y Seattle Seahawks y tendrá una figura estelar, el artista latino del momento.

Es que, más allá del partido, hay algo especial que atrae la misma cantidad o incluso más fanáticos a través de la transmisión oficial: el show de medio tiempo. Esta vez estará encabezado por Bad Bunny, el flamante ganador del Grammy al Album del Año, quien se convertirá en el primer latino en ser el artista principal de este prestigioso evento. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, resaltó que el puertorriqueño es “uno de los grandes artistas del mundo” para justificar la sorpresiva elección.

Bad Bunny se presentará en el medio tiempo del Super Bowl con un espectáculo de "fiesta latina"

El show de Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, será una semana después de su histórico éxito en los premios Latin Grammy, donde criticó con dureza la ofensiva antimigratoria de Estados Unidos. Así, Bad Bunny volverá a estar en el foco de atención global y aún no está claro si enviará un mensaje directo contra el Servicio Policial Migratorio (ICE) como hizo el pasado domingo. “Sólo quiero que la gente se divierta”, aseguró el boricua. “Va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse por bailar... ni siquiera tienen que aprender español”, comentó.

“El hecho de que Bad Bunny vaya a estar en el Super Bowl, dado el estado actual del mundo y de nuestro país, demuestra que, aunque pueda haber resistencia contra los hispanohablantes, los inmigrantes o las personas que se ven diferente de lo que solemos considerar como estadounidense, no hay manera de detener que la cultura y el lenguaje se difundan y sean disfrutados por todo tipo de gente”, afirmó Alejandra Márquez, una profesora de la Universidad Estatal de Michigan, en diálogo con AFP.

El espectáculo previo a la definición del certamen de fútbol americano, en tanto, contará con un trío de destacados intérpretes: el neojerseíta Charlie Puth, conocido por cantar “See you again”, soundtrack de Rápido y Furioso 7, junto a Wiz Khalifa, subirá al escenario para cantar el himno nacional estadounidense; la washingtoniana Brandi Carlile interpretará “America the Beautiful”; y la surcarolina Coco Jones cantará “Lift Every Voice and Sing”.

Charlie Puth será el encargado de entonar las estrofas del himno nacional estadounidense Kenneth Cappello - Atlantic Records

Cómo será el show de medio tiempo de Bad Bunny

Zane Lowe, director creativo global y codirector de relaciones con los artistas de Apple Music, mencionó que la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 durará 13 minutos. “Va a ser una gran fiesta”, dijo el protagonista ante los medios de prensa, evitando preguntas sobre invitados sorpresa y otros detalles. “¿Lo que la gente puede esperar de mí? Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucha de mi cultura. Pero realmente no quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido”, anticipó.

En octubre, el puertorriqueño fue anfitrión de “Saturday Night Live” y dijo algunas frases en español durante su monólogo de apertura. Al concluir, bromeó en inglés: “Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, en referencia al Super Bowl y los críticos acérrimos por la elección de un artista latino. Sin embargo, recientemente dijo entre risas que los fanáticos no necesitaban realmente aprender español para disfrutar de su presentación, pero que si deberían estar preparados para bailar.

Es imposible predecirlo, pero sería sorprendente si Benito no estuviera acompañado por otros artistas latinos. No sería descabellado, por ejemplo, la participación de la banda Chuwi para la colaboración “Weltita”. Otros posibles invitados podrían ser Marc Anthony, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Young Miko, Wisin y Yandel, Gilberto Santa Rosa y Alfonso Vélez. La lista, sin embargo, está guardada bajo llaves.