Tabla Anual 2025: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana, en la previa de la fecha 13

Este viernes comienza la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Los 30 equipos participantes suman puntos para la Tabla Anual que define, además de uno de los dos descensos a la Primera Nacional, nueve cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de la temporada 2026.

Platense es el único club que, hasta el momento, tiene asegurado su lugar en el máximo certamen continental del año próximo por haber sido campeón del Torneo Apertura 2025. También se clasificarán directamente los que ganen el Clausura y la Copa Argentina. Los otros tres boletos se lo quedarán los tres mejores de la Tabla Anual, que actualmente, en la previa de la 13° jornada, son Rosario Central (56), Boca (50) y River (49).

Platense ganó el Torneo Apertura y se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

Los seis que les siguen en esa clasificación estarían accediendo a la Sudamericana 2026: Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (48 cada uno); Tigre (44), Racing, Lanús y Barracas Central (43 cada uno). San Lorenzo y Huracán también tienen 43 unidades, pero hasta el momento se quedarían afuera por diferencia de goles.

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero por ahora está 15°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si Racing se consagra en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya está en semifinales- y, a nivel doméstico, queda entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Lanús conquista la Sudamericana 2025 -también está entre los cuatro mejores- y accede por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acabe primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

Racing podría clasificarse a la Copa Libertadores 2026 si gana la edición actual, sin importar la Tabla Anual Gustavo Garello - AP

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Argentinos Juniors (a definir).

Tabla Anual 2: Deportivo Riestra (a definir).

Tabla Anual 3: Tigre (a definir).

Tabla Anual 4: Racing Club (a definir).

Tabla Anual 5: Lanús (a definir).

Tabla Anual 6: Barracas Central (a definir).

Así se juega la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 17 de octubre

19: Racing vs. Aldosivi (Zona A) -TNT Sports-

21.15: Lanús vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Argentinos vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 18 de octubre

15.45: Independiente Rivadavia vs. Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

18: Boca vs. Belgrano (Zona A) -ESPN Premium-

22.15: Talleres vs. River (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 19 de octubre

15: Sarmiento vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

15: Estudiantes vs. Gimnasia (interzonal) -TNT Sports-

18: Rosario Central vs. Platense (Zona B) -TNT Sports-

18: San Martín (SJ) vs. Independiente (Zona B) -ESPN Premium-

Lunes 20 de octubre

19: Tigre vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

19: Deportivo Riestra vs. Instituto (Zona B) -ESPN Premium-

21.15: Atlético Tucumán vs. San Lorenzo (Zona B) -ESPN Premium-

Martes 21 de octubre

19.15: Unión vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Miércoles 22 de octubre