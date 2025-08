Cuánto cuesta el exclusivo reloj rosa de Lionel Messi: solo hay 10 en el mundo y está bañado en oro puro

Lionel Messi no solo acapara miradas dentro de la cancha por su talento, sino también fuera de ella gracias a su estilo y a los lujosos accesorios que lo acompañan. Su más reciente aparición con un llamativo reloj rosa generó furor en redes sociales y en el mundo de la moda, no solo por su diseño impactante, sino por su exclusividad: se trata de un modelo que solo poseen diez personas en todo el planeta.

El reloj en cuestión es el Rolex Daytona “Barbie”, un modelo que combina la tradición relojera suiza con un diseño pensado para llamar la atención. Más allá de su color, que remite al rosa característico del Inter Miami, el club donde Messi juega actualmente, la pieza cuenta con características que justifican su altísimo valor. En primer lugar, se encuentra fabricado en oro amarillo de 18 quilates, zafiros rosas, agujas del reloj a juego y una caja decorada con diamantes.

El reloj de Lionel Messi es único en el mundo (Foto: Redes Sociales)

Su precio estimado asciende a 826.000 euros, el equivalente a más de 1 billón y medio de pesos argentinos, aunque el mismo no se encuentra para la compra del público. Esta edición limitada es entregada directamente por Rolex a figuras seleccionadas como embajadores de la marca, lo que eleva tanto su valor simbólico como económico.

Messi es uno de los diez privilegiados en el mundo que poseen el “Daytona Barbie”. Entre los otros dueños confirmados está el actor Mark Wahlberg, reconocido también por su afición a los relojes de alta gama. El resto de los portadores de esta exclusiva pieza se mantiene en reserva, aunque se sabe que forman parte de un círculo de celebridades y coleccionistas de lujo.

Rolex lanzó en el pasado otros modelos de edición limitada que se convirtieron en objetos deseados por estrellas y millonarios. Entre ellos, el Daytona Rainbow, usado por figuras como David Beckham o Post Malone, y el Daytona Eye of the Tiger, visto en las muñecas de DJ Khaled y LeBron James.

Lionel Messi mostró su nuevo reloj de lujo

El excéntrico reloj de Lionel Messi llamó la atención de los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en opinar sobre el glamour del mejor jugador del mundo. “No sé si me gustaría tener el reloj o los 900 mil dólares para comprarlo”; “Solo a él le queda lindo”; “Seguro se lo eligió Antonela” y “Por ese precio me gustaría más una casa”, fueron algunos de los comentarios más virales en Internet.

Los comentarios en redes sociales sobre el nuevo reloj de lujo de Lionel Messi (Foto: Redes Sociales)

Tres relojes de lujo que usó Lionel Messi y que se volvieron furor entre los famosos

Este reloj no es el único que utilizó el futbolista a lo largo de su carrera y que llamó la atención de gran cantidad de millonarios. Entre las piezas más comentadas que lució se encuentran:

Patek Philippe Nautilus 5740/1G . Un modelo en oro blanco con calendario perpetuo, valuado en más de 130.000 euros, que el capitán argentino usó en varias galas y presentaciones oficiales.

. Un modelo en oro blanco con calendario perpetuo, valuado en más de 130.000 euros, que el capitán argentino usó en varias galas y presentaciones oficiales. Audemars Piguet Royal Oak Chronograph . Uno de sus relojes más icónicos, con caja de acero inoxidable y esfera azul, muy buscado por coleccionistas.

. Uno de sus relojes más icónicos, con caja de acero inoxidable y esfera azul, muy buscado por coleccionistas. Rolex Day-Date 40 en oro Everose. Elegido por Messi para eventos más formales, combina sobriedad y lujo con un precio que supera los 50.000 euros.