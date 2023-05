Cuánto lleva recaudado Independiente con la colecta de Santiago Maratea

escuchar

En los últimos días, el club Independiente fue noticia por la irrupción de Santiago Maratea. Es que el influencer decidió encabezar una colecta solidaria para ayudar al salvataje económico del Rojo, quien se encuentra sumergido en deudas de un tiempo pasado. Al acumularse las demandas por incumplimiento de pago, el equipo de Avellaneda llegó a estar inhibido en varias ocasiones, lo que le ocasionó un severo perjuicio en lo futbolístico ya que no pudo incorporar jugadores.

Dentro del plan económico que lleva a cabo Maratea, junto a un grupo de abogados, contadores y escribanos, el objetivo es recaudar el dinero en una cuenta de MercadoPago donde los hinchas, mediante contribuciones de diferentes montos, puedan colaborar con la causa. La idea es pagar cuanto antes la onerosa deuda que tiene Independiente con el América de México en un monto cercano a los 6 millones de dólares.

A partir de su comienzo, el número empezó a crecer exponencialmente y los propios hinchas deciden acudir a las redes sociales de Santi Maratea para conocer cuál es el monto actual. Para poner sobre el tapete la magnitud de esta colecta, en las primeras 24 horas, el influencer recolectó 400 millones de pesos, una cifra sideral para los tiempos que corren.

El monto que lleva recaudado Santi Maratea en su cuenta

El último monto que se conoció escaló a 607 millones de pesos, lo que equivale al cambio de dólar en 2.5 millones y cubriría la mitad de la deuda que tiene el Rojo con el club mexicano. Se espera que en los próximos días, Maratea anuncie el desembarco de un nuevo capital económico para llegar al número deseado y así subsanar varias cuentas pendientes que tiene la institución de Avellaneda.

Por lo pronto, en el plano deportivo, Independiente quiere volver a sumar de a tres en la Liga Profesional para engrosar su puntaje y dejar de mirar de reojo la zona del descenso. De cara a este objetivo, este sábado se medirá con Argentinos Juniors, en condición de visitante.

Explotó: Santi Maratea explicó el ‘lado B’ de la colecta

Con una función específica de recolectar dinero por un fin, Santi Maratea también explicó que, en paralelo, recibe muchas amenazas y violencia por parte de hinchas de otros clubes y gente que no está de acuerdo con colaborar económicamente con Independiente.

“El 99% de ustedes si estuviese en mi lugar estarían subiendo historias llorando (...) No estoy con ataques de ansiedad ni de pánico. No me da miedo que me amenacen de muerte”, explicó en un video, donde aseguró que recibió muchas amenazas y que, a pesar de ello, no claudicará en pos de su objetivo inicial.

Santi Maratea se defendió de las críticas por la colecta en Independiente

Lejos de bajar el tono a la discusión, Maratea enfrentó a las personas que le dedicaron un tiempo para amedrentarlo: “No voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos si el 90% de todos ustedes son unos fracasados”.

Por último, cerró con una de las versiones que circuló acerca de su vinculación con un partido político: “La teoría de que trabajo para el Pro y soy socio de Pato Bullrich. Esa teoría que quieren instalar me parece la más ‘manotazo de ahogado’ de todas”.

