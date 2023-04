Santiago Maratea lanzó la colecta solidaria para Independiente y las redes estallaron de memes

escuchar

Santiago Maratea lanzó la campaña de colecta de dinero para salvar a Independiente de su severa crisis económica y en las redes sociales estallaron las reacciones y los memes al respecto. Con una deuda de 20 millones de dólares, se espera que con la propuesta del influencer se logre saldar el total y así recuperar la estabilidad de uno de los clubes más importantes de Argentina y la región. A través de su cuenta de Twitter oficializó la apertura de la recaudación y sus seguidores no tardaron en plasmar sus reacciones en apoyo a la iniciativa.

En una conferencia de prensa previa que mantuvo Maratea con el exfutbolista y leyenda del club, Miguel Ángel “Pepe” Santoro, dejó en claro que apuesta a que los hinchas aporten el dinero suficiente para poder solventar la deuda millonario de El Rojo y así darle una oportunidad de renacer por fuera de las medidas de la dirigencia.

Conferencia de Santiago Maratea en Independiente junto a Pepe Santoro Ricardo Pristupluk - LA NACION

“La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares. Hay un lindo mito de gente diciendo que esto es para lavar plata. Les quiero preguntar: ¿cómo? Es todo en blanco y por Mercado Pago“, se defendió Santiago en la conferencia de prensa.

Los tuits de Santiago Maratea sobre la iniciativa de la colecta (Fuente: Twitter)

Este jueves mediante Twitter, Maratea escribió: “Arranca oficialmente la colecta por el rojo, la colecta de los hinchas. La deuda es de 20 millones de dólares, si 2.200.000 personas ponen $4000, llegamos a pagar el total de la deuda”. Debajo de ello incorporó el alias y el CBU de las cuentas bancarias donde todos podrán aportar su grano de arena para devolverle la gloria al club.

Lo cierto es que horas antes, el influencer justificó la medida y apuntó contra los haters por las críticas a su iniciativa. “Esta colecta es de los hinchas de Independiente, son ellos los que deciden organizarse para ayudar al club por fuera de la dirigencia. Nunca en la historia del fútbol pasó algo así, por ahí porque antes no había tecnología pero bueno. Sea como sea El Rojo pionero una vez más”, dijo y añadió en contra de sus detractores: “Ladran Sancho, señal de que pronto me van a chupar todos la p***”.

De inmediato una ola de seguidores, que superó el centenar en pocos minutos, reaccionó favorablemente a la recaudación popular y manifestaron mensajes en consonancia con Maratea. “Al Rojo lo salvamos entre todos los hinchas”; “Ni soy del Rojo pero voy a aportar mi granito de arena y rogar que nunca le pase eso a Boca Juniors”; “Ojalá logren juntar el dinero y no se olviden de los que le afanaron al club” y “Gracias por lo que hacés”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

Si bien aseguró que en la primera hora se alcanzó la suma de $86.000.000, hay quienes exigieron alguna manera de poder controlar o supervisar la cuenta bancaria y su suma diaria. Según Maratea, el dinero sería gestionado por él para que no exista ningún tipo de malversación de esos fondos, pero las dudas por parte de los usuarios siguen presentes. Tal es así que surgieron memes en referencia al temor de que el influencer se olvide la contraseña de su cuenta bancaria.

Las reacciones sobre la colecta de Santiago Maratea

maratea cuando les diga a los socios que se olvido la contraseña de mercadopago pic.twitter.com/Av0tkS6GsA — CRINGLESZ (@Cringlesz) April 27, 2023

los festejos de Maratea cuando meta un gol con Independiente pic.twitter.com/S1TLPY0cGM — valenton (@valencasIa) April 27, 2023

La 10 de Bochini ahora la tiene Maratea. La devaluación de los ídolos definitiva.pic.twitter.com/m2b8cdqemP — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) April 27, 2023

maratea cuando se olvide la contraseña del mercado pago: pic.twitter.com/T1CLeo8ts7 — Peñargrol (@CAPArgento__) April 27, 2023

Santiago Maratea cuando vea que un hincha de #Independiente done 3 pesos para la colecta pic.twitter.com/s1h1mPfrC5 — ⚽ Los 5 Grandes Memes ⚽ (@5grandesmemes) April 27, 2023

LA NACION