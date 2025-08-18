Cuántos años tiene Giovanni Simeone, el hijo del Cholo que anunció que será papá

Giovanni Simeone, reconocido futbolista argentino, y su esposa, Giulia Coppini, revelaron que esperan su primer hijo. El anuncio, realizado a través de un emotivo video, desató una catarata de reacciones y felicitaciones en redes sociales. El video muestra pasajes de su vida en Nápoles, ciudad donde Simeone jugó y ganó dos títulos, y culmina con la revelación del embarazo.

El emotivo video de Giovanni Simeone y Giulia Coppini donde anunciaron la llegada de su primer hijo

¿Cuántos años tiene Giovanni Simeone?

Giovanni Simeone celebró sus 30 años en julio pasado con su familia en Cerdeña, Italia. Es el mayor de tres hermanos, fruto del matrimonio entre Diego “Cholo” Simeone y Carolina Baldini. Sus hermanos menores son Gianluca, de 26 años, y Giuliano, de 22. Tras la separación, el “Cholo” formó una nueva familia con Carla Pereyra, con quien tuvo a Francesca y Valentina.

El Cholo Simeone junto a todos sus hijos: Giovanni, Gianluca, Giuliano, Francesca y Valentina (Fuente: Instagram/@simeonegiovanni)

Este nuevo capítulo en su vida personal coincide con un momento importante en su carrera futbolística. Tras su paso por el Napoli, donde conquistó dos títulos, Giovanni Simeone fue transferido al Torino, donde busca consolidarse. Su esposa, Giulia Coppini, es una modelo y presentadora televisiva italiana, una figura pública que lo acompañó a lo largo de su trayectoria en el fútbol italiano.

El emotivo anuncio de Giovanni Simeone y Giulia Coppini

La pareja eligió un video para compartir la feliz noticia. “Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli”, escribió Coppini en la publicación. El video muestra momentos de su vida en Nápoles, donde Simeone jugó antes de ser transferido al Torino. Hacia el final del video, Simeone anuncia: “Volveremos pronto, pero no seremos solo dos”, mientras su esposa muestra su panza.

La publicación de Giovanni Simeone y Giulia Coppini donde anunciaron la llegada de su primer hijo

Las reacciones tras el anuncio

La noticia del embarazo generó gran emoción en la familia Simeone. Carolina Baldini, madre de Giovanni, expresó su alegría en redes sociales: “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción y de alegría”. Baldini también mencionó el próximo nacimiento de otro nieto, hijo de su otro hijo, Gianluca, junto a Eva Bargiela: “Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo”.

La reacción en redes sociales de Carolina Baldini

La noticia también resonó en la familia Maradona. Dalma Maradona, hija de Diego Maradona, comentó: “Me emocioné con el video y mucho más con el final! ¡Felicitaciones hermosos! Lo mejor para todo lo que viene”. Claudia Villafañe, también se sumó a las felicitaciones: “Qué hermosa noticia, se agranda la familia. Gracias por tener a Diego siempre presente, tendré que viajar a Torino. Los quiero mucho”. En el video del anuncio, Simeone muestra una camiseta número 10 de Maradona, gesto que fue agradecido por Claudia Villafañe.

Las reacciones de Dalma Maradona y Claudia Villafañe en el posteo de Giovanni Simeone

La familia Simeone se agranda: Gianluca también espera un hijo

La alegría por la llegada del nuevo integrante a la familia Simeone se duplica, ya que Gianluca, otro de los hijos de Diego “Cholo” Simeone, también anunció meses atrás la llegada de un hijo junto a Eva Bargiela. La pareja compartió un emotivo video en redes sociales donde revelaron que esperan un varón y mostraron la reacción del “Cholo” al enterarse de que será abuelo de un niño. La noticia desató una ola de felicitaciones y muestras de cariño hacia la pareja, quienes celebraron la llegada de su primer hijo con una fiesta familiar.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone confirmaron que tendrán un varón

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.