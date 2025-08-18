La reacción de Carolina Baldini al enterarse de que será abuela otra vez: “¿Esto es real?"

Carolina Baldini festejó por duplicado: será abuela de los hijos en camino de Gianluca y Giovanni Simeone. Este último lo anunció en las últimas horas con un emotivo posteo donde, además de anunciar que será padre, también se despidió oficialmente del Napoli para pasar al Torino.

El emotivo video de Giovanni Simeone y Giulia Coppini donde anunciaron la llegada de su primer hijo

“Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos. Siempre seremos los hijos de Napoli... los tres”, anunciaron, en conjunto, Giovanni Simeone y Giulia Coppini, su esposa.

En la solapa de comentarios, Baldini, emocionada por la noticia que publicó su hijo en Instagram, no dudó en felicitarlos. “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción, de la alegría“, se sinceró.

El comentario de Carolina Baldini

Cabe destacar que previo a esta noticia, Gianluca Simeone también confirmó que Eva Bargiela, su pareja, se encuentra embarazada, lo que generó una alegría por duplicado para Baldini, quien es muy apegada a sus hijos.

“Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo”, destacó Baldini en un comentario que recibió una gran cantidad de “me gusta” por la emotividad del texto.

Carolina Baldini se emocionó al enterarse que su hijo Giovanni, junto a su esposa Giulia Coppini, serán padres por primera vez

Además de esta mención, Baldini también indicó, en sus historias de Instagram, que será “la mejor abuela del mundo”, al repostear la publicación de Simeone. De visita por Turín, la ciudad donde vivirá Giovanni, la empresaria se encargó de mostrar algunas postales de este lugar de Italia que recibe a una gran cantidad de turistas durante todo el año.

Esta no es la primera vez que Baldini expresa sus sentimientos hacia Giovanni, el hijo mayor de la familia. Anteriormente, en el cumple número 30 del delantero, la exmodelo armó un posteo dedicado especialmente al futbolista donde le expresó todo su cariño y elogió el crecimiento profesional que tuvo a lo largo de los años.

“Hace 30 años llegabas a nuestra vida. Eras tan chiquito, tan lindo y, de repente, cierro los ojos por un instante y ese bebe que eras se convirtió en un hombre con valores, humilde, respetuoso, noble, divertido, inteligente, luchador...”, indicó, por aquel entonces, Baldini sobre las bondades de su retoño.

El emotivo posteo de Carolina Baldini a su hijo Giovanni Simeone

Para coronar la publicación -que llevó una foto de Giovanni en sus primeros años de vida-, Baldini destacó la personalidad y carácter que lo llevaron a consagrarse en el deporte: “En este día que completas otro capítulo de tu vida, te deseo todo lo bueno de este mundo y que tu luz siga iluminando la vida de las personas que te rodean. Orgullosa del hombre y de la familia que formaste. Feliz cumpleaños. Te amo, mamá“.

De esta forma, la mamá de Giovanni, Gianluca y Giuliano estalló de alegría al saber que dos de sus tres hijos tendrán familia. De un lado para el otro, Baldini dividió su vida entre la Argentina e Italia para estar presente en los meses de embarazo de Eva Bargiela y Giulia Coppini.