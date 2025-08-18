Giovanni Simeone anunció que será papá con un emotivo video: “Hijos de Napoli, los tres”
El delantero argentino, quien recientemente fue transferido al Torino, anunció, junto a su esposa, Giulia Coppini, que serán padres; el emotivo comentario de Carolina Baldini
Giovanni Simeone y Giulia Coppini, su esposa, tendrán su primer hijo. Así lo anunció la mujer en un comunicado en conjunto con el futbolista, quien a principios de agosto firmó su contrato con el Torino y se despidió así del Napoli, donde ganó dos títulos.
“Necesitaba despedirme a mi manera, y creo que estas imágenes dicen más que mil palabras”, introdujo Coppini en un emotivo video que incluyó varios pasajes de su estadía por Napoles. Como no podía ser de otra forma, en el registro fílmico se observa el acompañamiento constante de la modelo con Simeone, uno de los futbolistas más representativos del Napoli en el último tiempo.
“Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por el cariño que nos demuestran cada día, incluso desde que nos fuimos”, indicó Coppini sobre un pequeño lapso de seis meses donde Simeone interrumpió su estadía en Napoli para jugar, a préstamo en el Hellas Verona en 2023. En esa misma línea, siguió: “Siempre seremos los hijos de Napoli”.
A medida que el video comenzó a llegar a su fin, los protagonistas se sinceraron ante las cámaras. “Volveremos pronto”, subrayó la modelo, quien le dio pie al futbolista. “Pero no seremos solo dos”, aclaró el Cholito, con una mirada cómplice para que su esposa se levante de la silla y muestre la panza que confirma el embarazo.
Para cerrar el texto, Coppini aclaró “los tres” y le sumó un emoji de corazón para darle forma a un posteo que le puso el broche de oro a la despedida de Simeone que firmó su contrato con el Torino y seguirá su carrera profesional en ese equipo que milita en la Serie A de Italia.
Al ser dos celebridades muy queridas tanto en Italia, como en la Argentina, los usuarios celebraron la noticia y dejaron sus comentarios. “Me emocioné con el video y mucho más con el final! ¡Felicitaciones hermosos! Lo mejor para todo lo que viene", indicó Dalma Maradona, quien además de tener una amistad con la pareja, tiene una fuerte vinculación con el Napoli por la huella que dejó su padre en ese club.
Al mostrar la camiseta número 10 de Maradona, Giovanni también acaparó la atención de Claudia Villafañe, que, al igual que su hija, celebró el embarazo de Giulia. “Qué hermosa noticia, se agranda la familia. Gracias por tener a Diego siempre presente, tendré que viajar a Torino. Los quiero mucho”, exclamó.
En el mismo tono que Dalma quien se pronunció al respecto fue Carolina Baldini, mamá de Simeone, quien no pudo ocultar su alegría en las redes. “Abuela por dos. ¿Esto es real? No puedo más de la emoción y de alegría", manifestó sobre esta noticia, que se suma a la de su otro hijo, Gianluca, quien también será papá junto a Eva Bargiela.
“Un nieto argentino y otro napolitano. Gracias Dios por dejarme vivir este momento. Te amo, seré la mejor abuela del mundo”, lanzó Baldini, emocionada por esta noticia por duplicado que la dejó sin palabras.
Por otra parte, Coppini, en sus historias de Instagram, publicó una imagen de su perro Ohana subido a su panza. “Abrazo entre hermanitos”, lanzó la modelo y presentadora televisiva sobre esta noticia que no solo movilizó a la pareja, sino también a todo su entorno, que celebró la llegada de un nuevo “Cholito”.
