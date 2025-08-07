Eva Bargiela reveló el nombre de su bebé en camino durante su participación en Pasapalabra

Finalmente, se supo cómo se llamará el hijo que esperan Eva Bargiela y Gianluca Simeone. La modelo participó del programa Pasapalabra (Telefe) y le dio la primicia a Iván de Pineda con respecto al nombre de su bebé en camino. La elección sorprendió al público y a los otros concursantes del juego del rosco por estar ligado a un prócer de la Argentina.

En mayo, Eva anunció públicamente que estaba embarazada de un niño con unas tiernas imágenes junto a su pareja. Desde ese entonces comenzaron los rumores sobre cómo se iba a llamar el heredero de la familia Simeone. Pero este miércoles, antes de comenzar a participar en los tradicionales juegos del ciclo de Telefe, Eva tuvo un divertido cruce con el conductor, con la atenta mirada de los miles de fanáticos del show, que tuvo picos de audiencia de 7.9 puntos.

Eva tuvo una destacada participación en el programa conducido por Iván de Pineda (Captura: telefe)

“Ahora, ¿tenés el nombre? La verdad, no te voy a preguntar por el nombre porque mucho mejor...“, empezó Iván a indagar y ella lo cortó rápidamente: ”Tengo, tengo. Ya lo tiene, hace una semana que tiene nombre“. “¿Lo podemos saber en exclusiva? ¿El padre lo sabe?“, bromeó el conductor y aguardó la revelación de la modelo. ”Faustino se va a llamar. No tenía nombre, iba cambiando de nombre, se llamaba un día una cosa, otro día otra cosa”, reveló Bargiela.

“Ay, me encanta!”; “¡Qué buena onda!“ y ”Espectacular", fueron algunas de las reacciones de los demás participantes del programa ante la confirmación del nombre. “Me encanta”, le reconoció de Pineda a Eva, que le dio la exclusiva.

A partir de la revelación, los otros presentes en el estudio empezaron a debatir sobre el nombre que les recordó al de un prócer. La conexión fue con Domingo Faustino Sarmiento, expresidente del país y recordado en la historia nacional por ser “el padre del aula” gracias a sus políticas educativas. De este modo, el niño que nacerá en Argentina, a pesar de que Eva y Gianluca pasan mucho tiempo en España, tendrá un vínculo más que especial con su tierra.

Eva y Gianluca coronaron su historia de amor con la llegada de su primer hijo (Foto: @evabargiela)

Tiempo atrás, la modelo ya había adelantado en el programa Puro Show (eltrece) que su hijo llevaría un nombre único, sin combinaciones, y que sería “sencillo y no llamativo”. De esta manera, sus dichos se confirmaron.

Pero esta no es la única última noticia con respecto a la familia, dado que hace unos días, el hijo del Cholo Simeone anunció su retiro del fútbol profesional para dedicarse a la representación de jugadores, por lo que se espera que pasen más tiempo en Buenos Aires para la crianza de su futuro niño.