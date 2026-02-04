Curling: el deporte que es furor durante los Juegos Olímpicos de Invierno y que juegan Guillermo y Kate Middleton en Escocia

Llega una nueva edición de los Juegos Olímpicos de Invierno y la competición trae consigo disciplinas que captan la atención del público por su espectacularidad o rareza. Entre ellas, el curling se destaca como uno de los deportes más emblemáticos y comentados por los argentinos, que más allá de buscar comprender cómo se juega el deporte, se divierten con la imagen inconfundible de los jugadores barriendo el hielo con escobas. Detrás de esa postal particular se esconde una disciplina de alta complejidad estratégica, donde la precisión, la comunicación y la lectura del terreno son claves para alcanzar la victoria.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se juegan en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo (Foto: @worldcurling)

El curling se juega sobre una pista de hielo rectangular llamada sheet, en la que se enfrentan dos equipos de cuatro jugadores cada uno. El objetivo es deslizar piedras de granito de aproximadamente 20 kilos hacia un blanco circular ubicado en cada extremo de la pista, conocido como house (casa). En el centro de ese blanco se encuentra el button, el punto más codiciado del juego. Cada ronda, llamada end, consiste en el lanzamiento de ocho piedras por equipo, y solo uno de ellos suma puntos: aquel que logra ubicar sus piedras más cerca del centro que las del rival. Si se pusiera en términos argentinos, tiene las mismas reglas que las bochas o el tejo en la playa.

Uno de los elementos más llamativos del curling es el barrido del hielo. Los jugadores utilizan escobas especiales para frotar la superficie delante de la piedra en movimiento. Lejos de ser un gesto decorativo, el barrido reduce la fricción, modifica la velocidad y puede corregir levemente la trayectoria de la piedra, permitiendo ajustes decisivos en tiempo real. Por eso, la comunicación constante entre los integrantes del equipo resulta fundamental: cada lanzamiento implica decisiones rápidas y coordinadas.

El curling es muy popular en los países del Norte

Aunque hoy es un fenómeno global, el curling tiene una historia profundamente ligada a Escocia, donde se practicaba ya en el siglo XVI sobre lagos congelados. De hecho, no es casual que figuras de la realeza británica como el príncipe Guillermo y Kate Middleton hayan sido fotografiados en más de una ocasión practicando este deporte durante visitas oficiales a Escocia, reforzando su vínculo con las tradiciones locales.

El príncipe William de Inglaterra es fanático del curling

Con el paso del tiempo, el curling se expandió a otros países de clima frío, en especial a Canadá, que se transformó en una de las grandes potencias mundiales de la disciplina. Ese país de Norteamérica es el que más medallas de oro olímpicas ganó en la historia: 3 masculino, 2 femenino y 1 en doble mixtos.

La princesa Kate Middleton se animó a probar el deporte

El deporte ingresó oficialmente al programa olímpico en los Juegos de Nagano 1998, y desde entonces su popularidad no dejó de crecer. Parte de ese atractivo reside en su fuerte código de fair play: es habitual que los propios jugadores reconozcan faltas o infracciones antes de que intervengan los árbitros, una tradición que distingue al curling dentro de los deportes de alto rendimiento.

En cuanto a las reglas, cada equipo designa un skip, que actúa como capitán y estratega, y un vice-skip, que lo reemplaza cuando el capitán ejecuta sus lanzamientos. Las posiciones se distribuyen en lead, second, third y fourth, según el orden de los tiros.

El curling tiene valores que lo diferencian de otros deportes (Foto: @worldcurling)

El sistema de puntuación es sencillo en apariencia: cada piedra que queda dentro o que toca la casa y está más cerca del button que cualquier piedra rival vale un punto. Solo un equipo puede anotar por end, y si ninguna piedra toca la casa, se declara un end en blanco. Los partidos suelen disputarse a diez ends, aunque algunos formatos reducen ese número a ocho, y tienen una duración promedio de hasta tres horas, con tiempos de reflexión limitados para cada equipo.

Con una combinación única de historia, táctica, valores deportivos y poses graciosas, el curling se ganó un lugar destacado en el calendario olímpico. Ya no es solo “el deporte de las escobas”, sino una disciplina que, edición tras edición, despierta curiosidad y suma fanáticos alrededor del mundo.

La agenda del curling en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El curling es uno de los primeros deportes que se van a practicar en la competición y el cronograma de este miércoles 4 de febrero será así: