Lindsey Vonn: la leyenda del esquí que se anima a competir en los Juegos Olímpicos pese a una grave lesión

“El viernes pasado en Crans Montana, en la última Copa del Mundo, me rompí el ligamento cruzado anterior por completo, me dañé el menisco”. Cualquier desprevenido que escuchara o leyera esa declaración de una deportista de elite a sólo tres días del inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno, como verdaderamente falta, imaginaría, automáticamente, que dicha atleta quedaría al margen de la competencia.

Sin embargo, hay excepciones...

FILE - United States's Lindsey Vonn skis during an alpine ski, women's World Cup downhill training, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Friday, Jan. 27, 2017. (AP Photo/Alessandro Trovati, File)� Alessandro Trovati� - AP�

La estrella del esquí estadounidense, Lindsey Vonn, fue quien dijo eso. Fue este martes, durante una rueda de prensa en Cortina d’Ampezzo, Italia. “Hoy fui a esquiar y, considerando cómo se siente mi rodilla, me siento estable, me siento fuerte. Mi rodilla no está hinchada y, con ayuda de una rodillera, confío en que puedo competir (en la prueba de descenso), el domingo (8 de febrero). Obviamente, seguiré evaluando la situación con mi equipo médico”, apuntó la atleta de 41 años. “Y mientras haya una oportunidad, lo intentaré... Haré todo lo que esté en mi poder para estar en la línea de salida”.

La caída en Mollens, en Suiza, se produjo justo cuando decidió volver a la competición, después de haberse retirado hace un año. Sueña con conquistar el oro olímpico en Cortina d’Ampezzo, 16 años después de su título en el descenso de los Juegos de Vancouver 2010.

Súper motivada por la perspectiva de los Juegos en esa estación italiana que tan importante es para su carrera y liberada desde que cuenta con una prótesis de titanio en su rodilla derecha, Vonn había recuperado en esta temporada un gran nivel, con siete podios en ocho carreras de la Copa del Mundo, incluyendo dos victorias, en los descensos de St Moritz.

ARCHIVO - Lindsey Vonn en el podio tras ganar la medalla olímpica de bronce en el Super G femenino de los Juegos de Invierno de Vancouver, el 20 de febrero de 2010. (AP Foto/Gero Breloer) Gero Breloer - AP

La norteamericana se lesionó la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección sin que se le hubiesen soltado los esquíes y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte. Vonn se puso de pie y se tomó la rodilla izquierda, luego de lo cual fue trasladada en helicóptero hacia un hospital.

El accidente ocurrió en el que debía ser su último ensayo previo al inicio de Milán-Cortina 2026, cuya ceremonia inaugural se realizará este viernes y a los que llegaba como candidata para lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang.

Lindsey Vonn, de Estados Unidos, es asistida en la meta tras sufrir un accidente durante un descenso de la Copa del Mundo femenina de esquí alpino en Crans Montana, Suiza, el viernes 30 de enero de 2026. (Alessandro Della Valle/Keystone vía AP) Alessandro Della Valle - Keystone

Vonn se despedirá de los Juegos Olímpicos en Milán-Cortina 2026 luego de haberse perdido los de Sochi 2014, justamente, por una lesión de rodilla. Vale recordar que lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores. “Me he caído muchas veces en mi carrera y siempre me he levantado”, añadió.

Mañana volverá a probar la pista en la que acumuló 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo y donde también ganó 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante. Su palmarés incluye tres medallas olímpicas: oro en descenso y bronce en el Super G en 2010 y bronce en descenso en 2018.

Lindsey Vonn no abandonó la simpatía pese a llegar a la competencia en Milano Cortina con una severa lesión de rodilla ODD ANDERSEN� - AFP�

Vonn también manifestó su intención de intentar competir en la prueba combinada por equipos del martes 10 y consta de dos etapas: descenso y eslalon, con dos competidoras. Además intentará tomar la salida en el supergigante el jueves 12, si su condición lo permite, tras las dos pruebas oficiales y las dos carreras de descenso.

La estadounidense ha tenido numerosas caídas y lesiones en su carrera. Una de las peores fue en el campeonato mundial de 2013 en Schladming, Austria, durante un Super G que también se realizó en condiciones difíciles. Allí se desgarró la rodilla derecha. Regresó la temporada siguiente, se lesionó de nuevo y se perdió los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. También estaba golpeada antes del campeonato mundial 2019, pero ganó el bronce en descenso antes de retirarse durante casi seis años.

“Mi intención es competir en todo. He estado en esta posición antes. Sé cómo manejarlo”, dijo Vonn. “En 2019 obtuve una medalla con un ligamento roto y con tres fracturas en la meseta tibial. Así que esto no es desconocido para mí”, insistió la legendaria esquiadora, que ha sido la líder del circuito en descenso esta temporada con dos victorias y otros tres podios en cinco carreras.El esquí femenino durante los Juegos se llevará a cabo en Cortina, donde Vonn tiene el récord de la Copa del Mundo con 12 victorias.