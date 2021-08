El desopilante comentario de Oscar Ruggeri sobre la boca de Juan Ramírez

Juan Ramírez es uno de los refuerzos más destacados de Boca Juniors. Con su llegada, el equipo sumó juego y desequilibrio individual, algo que escaseaba en el conjunto xeneize. Sin embargo, eso no hizo que el entrenador Miguel Ángel Russo siguiera en su cargo, pues tras su debut ante River Plate, el empate ante Argentinos Juniors y la derrota ante Estudiantes de La Plata, el técnico fue despedido.

En reemplazo de Russo fue elegido el técnico Sebastián Battaglia, quien hasta este martes era el responsable de la Tercera División. Aprovechando el comienzo de un nuevo ciclo, en el programa “F90″ decidieron jugar al “pan y queso” con los mejores jugadores “puesto por puesto” de Boca.

Cuando llegó el momento de elegir al volante ofensivo, las opciones que aparecían en la pantalla del estudio de ESPN eran Agustín Almendra y el propio Ramírez. Mientras que los periodistas del programa analizaron el rendimiento deportivo de ambos jugadores, Ruggeri se detuvo en el aspecto físico de Ramírez: “Las chicas se tienen que poner colágeno, mirá los labios de Ramírez ”, destacó el “Cabezón”.

Los panelistas del programa estallaron de risa. “Es increíble que le mires los labios a Ramírez” , dijo el conductor Sebastián Vignolo. Ruggeri dobló la apuesta y agregó: “¿Viste que las chicas se meten inyecciones?”.

El particular detalle que marcó Oscar Ruggeri sobre el nuevo refuerzo de Boca

Prendido en el juego, Vignolo aprovechó para preguntarle a su compañero si se pondría colágeno en los labios porque los suyos son “finitos”. La respuesta de Ruggeri fue terminante: “No, no me importa. Ya nací así con labios finos , si no te gusta, no me importa”.

Para seguir con la broma, la producción del programa mostró una foto editada de Ruggeri con los labios de Ramírez, lo cual provocó la risa de todos los presentes en el estudio. A propósito de su cara, el exdefensor contó que tiene la nariz quebrada por un golpe que le dio en la Selección Argentina el jugador Adrián de Vicente.

La imagen editada de Ruggeri con los labios de Ramírez Captura

El show de Ruggeri

La conversación derivó hacia otros lares y el “Cabezón” le preguntó a Vignolo si había ido a una escuela para aprender a relatar. Siempre en tono jocoso, Vignolo contestó: “Secundaria completa. Santa Rita hasta cuarto año, San Pedro de noche 5to año. Llevabas una bicicleta y te llevabas un triciclo. De ahí me hice fuerte. Después, periodismo. Y después, máster en relato”.

Admirado por la capacidad de su amigo, Ruggeri elogió a sus compañeros relatores y les bajó el precio a los comentaristas: “Ustedes tuvieron un cul... que tienen la voz esa que los identifica. Después, los comentaristas son los rellenos esos. Pero se llevan todos los laureles los relatores”. Por supuesto, Sebastián Domínguez y “Chavo” Fucks se tomaron a la risa el comentario de su compañero.

Por último, Vignolo le pidió a Ruggeri que comente un gol que él iba a relatar. Como no podía ser de otra manera, la narración simulada del “Pollo” fue con un partido de la Selección Argentina: “Arranca Zico, viene con la pelota Zico gambeteó a Ruggeri, es gol de Brasil, no llega Ruggeri , gol!”. En broma, Ruggeri acotó: “Está muy lento el central, Pollo” .

No es la primera vez que Ruggeri se detiene en algún detalle físico sobre un protagonista del fútbol. En marzo de 2021, destacó la dentadura de Russo, y dijo que el director técnico de 65 años parecía “un tiburón” . “Tiene dos filas de dientes. El ‘Palomo’ se puso más dientes”, dijo sobre su excompañero en la Selección.

