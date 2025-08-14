De cuánto tiempo es el contrato de Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate, se convirtió en nuevo jugador del Real Madrid. El club español aceleró las negociaciones y concretó su fichaje tras una oferta millonaria. El movimiento se produjo luego de que el Merengue mostrara un fuerte interés en el jugador, quien inicialmente permanecería en River Plate. Así las cosas, este jueves Mastantuono fue presentado oficialmente en Madrid, lo que generó gran expectativa en el mundo del fútbol.

Franco Mastantuono usará la camiseta número 30 en el Real Madrid

El contrato de Mastantuono con el Real Madrid

Franco Mastantuono firmó un contrato con el Real Madrid hasta junio de 2031. El club español apuesta a largo plazo por el talento del joven argentino.

El Real Madrid abonó la cláusula de rescisión de 45.000.000 de euros para hacerse con sus servicios, sin embargo, la operación total, incluyendo comisiones e impuestos, podría ascender a cerca de 60 millones de euros, según pudo averiguar LA NACION. Esta cifra convierte a Mastantuono en la venta récord de un futbolista argentino desde el fútbol local a Europa.

La transferencia se concretó y el enganche ya se unió al Real Madrid. El club quiere contar con él lo antes posible para que se sume a la pretemporada europea. Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Real Madrid, considera clave la incorporación del jugador para su proyecto deportivo.

La partida de Mastantuono en River Plate

Mastantuono: la venta récord del fútbol argentino a Europa STU FORSTER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La partida de Mastantuono representa un duro golpe para las aspiraciones de River Plate en la Copa Libertadores. Marcelo Gallardo y la dirigencia del club contaban con el jugador para pelear el título continental. Sin embargo, la oferta del Real Madrid resultó imposible de igualar. River Plate buscará reforzarse con el dinero que ingrese por la venta de Mastantuono, con el objetivo de seguir siendo competitivo en el ámbito local e internacional.

Un futuro prometedor para la Selección Argentina

Mastantuono se convirtió recientemente en el futbolista más joven en debutar con la camiseta de la Selección Argentina. Julián Álvarez, compañero de selección y ex jugador de River Plate, elogió al joven talento: “Es chico, pero por las cosas que hace en la cancha y por cómo se maneja afuera parece más grande. Es un crack”. La transferencia al Real Madrid representa un gran paso en la carrera de Mastantuono y lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Franco Mastantuono, fue el jugador más joven en debutar en la selección argentina @afaseleccion

Otros clubes interesados en la joven promesa de River Plate

Además del Real Madrid, el Paris Saint Germain (PSG) también mostró un fuerte interés en Mastantuono. Se mencionó incluso una charla entre Luis Enrique, entrenador del PSG, y Mastantuono. Sin embargo, el Real Madrid aceleró las negociaciones y se anticipó al club francés.

Mastantuono ya viste de blanco: La presentacion en Madrid

La palabra de Franco Mastantuono en su presentación como jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono vivió un día inolvidable al ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Rodeado de su familia, y justo en el día de su 18 cumpleaños, el presidente Florentino Pérez le dio la bienvenida en un acto que contó con la presencia de glorias del club como Roberto Carlos y Emilio Butragueño. El argentino agradeció a su familia, visiblemente emocionada, y destacó su felicidad por unirse al club. En la sala de ceremonias de la ciudad deportiva, donde resaltaba la figura de Alfredo Di Stéfano, Mastantuono posó con su nueva camiseta, que llevará el número 30. “Espero el momento de empezar a trabajar con mis compañeros”, afirmó, ansioso por comenzar su primera temporada en el club.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.