De la cartera de Messi al Labubu de Paredes: los extravagantes looks de los jugadores de la selección argentina

La selección argentina disputará las últimas dos fechas de Eliminatorias de cara al Mundial de los Estados Unidos. Tras sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, los jugadores convocados por Lionel Scaloni llegaron al predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para ponerse a disposición de cara a los encuentros contra Venezuela (jueves 4) y Ecuador (martes 9).

Los preparativos de la selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador

En los últimos tiempos, los futbolistas, además de ser reconocidos por sus cualidades técnicas, también resaltan por cómo se visten. Bajo ese punto, los jugadores de la selección argentina, por lo general, se destacan por la estridencia de su vestimenta. Uno de los ejemplos que más resaltan es el de Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes escogen prendas de estilo “oversize” con colores saltones que se llevan todas las miradas.

De Paul y su look desfachatado

En el caso de “Motorcito”, el flamante jugador del Inter Miami prefirió, en esta ocasión, utilizar un conjunto deportivo de la marca alemana de las tres tiras, de colores negro y blanco, que acompañó con una gorra negra y un bolso -estilo cartera- multicolor.

Paredes, en cambio, decidió profundizar en la moda de las prendas sueltas con un buzo de color claro y un jean ancho. Al igual que De Paul, el mediocampista de Boca Juniors llevó consigo un bolso negro, al que le adosó una muñeca Labubu, la cual se volvió un boom en todo el mundo, especialmente en el universo de los jugadores de fútbol.

Paredes y la Labubu: el particular look del jugador de Boca

Con un cambio radical de su imagen, Lionel Messi también arribó al predio que lleva su nombre en la zona de Ezeiza e impactó a sus seguidores con un outfit que renueva por completo su estilo: el ‘10′ usó un pantalón de corte recto, acompañado por una camisa y una chaqueta de color negro. Para sumarle un ítem más al estilo monocromático, el rosarino portó una cartera blanca, con mangos oscuros.

El particular look de Lionel Messi

La predominancia del color negro se extendió a otros futbolistas como Julio Soler, actual jugador del Bournemouth y exLanús, y Thiago Almada, una de las grandes promesas que seguirá con el legado que deje Messi una vez retirado de la selección mayor.

El look de Thiago Almada

Por su parte, con un perfil más bajo y sin tanta exposición en las redes sociales, Julián Álvarez arribó con un conjunto deportivo compuesto por un pantalón y un buzo, estilo “canguro”, de color beige.

Julio Soler, exjugador de Lanús, es una de las sorpresas en la lista de Lionel Scaloni

Todos los mencionados, con una sonrisa ante las cámaras, se pusieron rápidamente a disposición del cuerpo técnico comandado por Scaloni para lo que serán una serie de entrenamientos previos al partido contra Venezuela, a disputarse este jueves, desde las 20.30, en el estadio Monumental.

Dicho cotejo ante la Vinotinto contará con un condimento sumamente especial y emotivo tanto para los jugadores como para el público presente: será el último partido de Lionel Messi en el país por Eliminatorias. Es por eso que se espera un aforo superior al de anteriores compromisos, sumado a la presencia de Antonela Roccuzzo, los tres hijos de La Pulga y una gran cantidad de familiares que acompañarán al rosarino en un día especial.