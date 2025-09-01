Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

El combinado nacional disputará los últimos dos partidos del torneo con el primer puesto y la clasificación al Mundial asegurados
La selección argentina inicia este lunes los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza de cara a la última ventana de las eliminatorias sudamericanas 2026 en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador sin la necesidad de obtener buenos resultados porque ya está clasificada al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y tiene asegurado el primer puesto.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni será anfitrión en el primer juego, en el que jugará con la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó el campeón del mundo 1 a 0.
La agenda de la selección argentina
Lunes 1 de septiembre
- 18: Entrenamiento.
Martes 2 de septiembre
- 17: Entrenamiento.
Miércoles 3 de septiembre
- Hora a confirmar: Conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni.
- 17: Entrenamiento.
Jueves 4 de septiembre
- 20.30: Argentina vs. Venezuela.
Viernes 5 de septiembre
- 11: Entrenamiento.
La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a su escolta, Ecuador con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.
Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Ecuador
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
Defensores
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Juan Foyth – Villarreal
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Marcos Acuña – River Plate
- Julio Soler – AFC Bournemouth
Mediocampistas
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen
- Alan Varela – FC Porto
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Nicolás Paz – Como 1907
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Valentín Carboni – Genoa
Delanteros
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Nicolás González – Juventus
- Lionel Messi – Inter Miami
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias
- 1-0 vs. Ecuador (L).
- 3-0 vs. Bolivia (V).
- 1-0 vs. Paraguay (L).
- 2-0 vs. Perú (V).
- 0-2 vs. Uruguay (L).
- 1-0 vs. Brasil (V).
- 3-0 vs. Chile (L).
- 1-2 vs. Colombia (V).
- 1-1 vs. Venezuela (V).
- 6-0 vs. Bolivia (L).
- 1-2 vs. Paraguay (V).
- 1-0 vs. Perú (L)
- 1-0 vs. Uruguay (V)
- 4-1 vs. Brasil (L)
- 1-0 vs. Chile (V).
- 1-1 vs. Colombia (L).
- Argentina vs. Venezuela - Jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental.
- Ecuador vs. Argentina - Martes 9 de septiembre a las 20 en el estadio Monumental Banco Pichincha.
Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).
Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.
Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.
Tras los partidos vs. Venezuela, la albiceleste no volverá a presentarse como local en 2025. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en el resto de las fechas de la FIFA, tras la visita a Ecuador, se jugarán cuatro amistosos, dos entre el 6 y el 14 de octubre en Estados Unidos -uno será vs. México- y otros tantos entre el 10 y 18 de noviembre en Angola e India contra rivales a confirmar.
