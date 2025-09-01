Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

La selección argentina inicia este lunes los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza de cara a la última ventana de las eliminatorias sudamericanas 2026 en la que recibirá a Venezuela y visitará a Ecuador sin la necesidad de obtener buenos resultados porque ya está clasificada al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y tiene asegurado el primer puesto.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni será anfitrión en el primer juego, en el que jugará con la Vinotinto el jueves 4 de septiembre a las 20.30 en el estadio Monumental. En el choque de la primera ronda fue igualdad 1 a 1. Cinco días después, el martes 9, visitará a la Tri desde las 20 (hora argentina) en el Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Ambos equipos se enfrentaron en la fecha inaugural y ganó el campeón del mundo 1 a 0.

La agenda de la selección argentina

Lunes 1 de septiembre

18: Entrenamiento.

Martes 2 de septiembre

17: Entrenamiento.

Miércoles 3 de septiembre

Hora a confirmar: Conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni.

17: Entrenamiento.

Jueves 4 de septiembre

20.30: Argentina vs. Venezuela.

Viernes 5 de septiembre

11: Entrenamiento.

La albiceleste domina la tabla de posiciones con 35 puntos producto de 11 victorias, dos igualdades y tres derrotas y le lleva una decena a su escolta, Ecuador con 25. En ese contexto, más allá de los resultados que coseche, terminará en lo más alto de las eliminatorias sudamericanas al Mundial por segunda ocasión seguida.

Convocados de la selección argentina para los partidos vs. Venezuela y Ecuador

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Walter Benítez – Crystal Palace

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Defensores

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Nicolás Otamendi – Benfica

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Juan Foyth – Villarreal

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Marcos Acuña – River Plate

Julio Soler – AFC Bournemouth

Mediocampistas

Alexis Mac Allister – Liverpool

Exequiel Palacios – Bayer 04 Leverkusen

Alan Varela – FC Porto

Leandro Paredes – Boca Juniors

Thiago Almada – Atlético de Madrid

Nicolás Paz – Como 1907

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Giovani Lo Celso – Real Betis

Claudio Echeverri – Bayer Leverkusen

Franco Mastantuono – Real Madrid

Valentín Carboni – Genoa

Delanteros

Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

Julián Álvarez – Atlético de Madrid

Nicolás González – Juventus

Lionel Messi – Inter Miami

Lautaro Martínez – Inter de Milán

José Manuel López – Palmeiras

José Manuel López, delantero argentino de Palmeiras, es la gran sorpresa en la lista de Scaloni para la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 Prensa Palmeiras

Todos los partidos de la selección argentina en las eliminatorias

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Brasil es una de las tres selecciones de Sudamérica clasificada al Mundial 2026 Andre Penner - AP

Además de la Argentina, Ecuador y Brasil ya están clasificados a la próxima cita ecuménica y en la jornada venidera pueden lograrlo Uruguay, Paraguay y Colombia. Venezuela está en zona de repechaje y quieren arrebatarle ese puesto Bolivia y Perú. Chile es el único equipo que ya está eliminado.

Tras los partidos vs. Venezuela, la albiceleste no volverá a presentarse como local en 2025. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en el resto de las fechas de la FIFA, tras la visita a Ecuador, se jugarán cuatro amistosos, dos entre el 6 y el 14 de octubre en Estados Unidos -uno será vs. México- y otros tantos entre el 10 y 18 de noviembre en Angola e India contra rivales a confirmar.