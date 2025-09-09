LA NACION

De qué murió Carlos Silva, exarquero de Boca

El exarquero y entrenador falleció el domingo en un accidente automovilístico; cuál fue la causa que provocó el choque

El exarquero y entrenador Carlos Silva falleció el domingo 7 de diciembre luego de sufrir un accidente automovilístico.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el Club Deportivo Morón a través de sus redes sociales, donde el exdeportista había jugado durante sus primeros años.

De acuerdo a lo publicado por el medio uruguayo El Observador, el exfutbolista, de 60 años, sufrió una descompensación mientras manejaba y, posteriormente, un accidente con su vehículo, cuando se trasladaba por territorio bonaerense.

La trayectoria de Carlos Silva en el fútbol argentino

Carlos Silva nació el 1° de diciembre de 1964 en Montevideo, Uruguay, pero la mayor parte de su carrera la hizo en distintos clubes de la Argentina.

Como arquero, debutó en Deportivo Morón y en el año 1990 alcanzó el ascenso de categoría con ese club.

Posteriormente, jugó en Quilmes y Argentinos Juniors. Luego llegó a Boca, pero allí disputó solamente tres partidos, dos amistosos y uno oficial, y ocupó el banco de suplentes detrás del primer arquero Carlos Fernando Navarro Montoya.

En el año 2002 fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central y luego se abocó a la tarea de entrenador de arqueros.

El mensaje de despedida del Club Deportivo Morón

“Desde el club Deportivo Morón lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Silva, arquero surgido de nuestra institución y parte del plantel campeón de 1990. A sus familiares, colegas y amigos, nuestro más sentido pésame”, publicó en las redes sociales Deportivo Morón, donde se inició como futbolista.

