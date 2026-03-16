De qué murió Marcelo Araujo

Marcelo Araujo murió este lunes 16 de marzo a la madrugada. El locutor, de 78 años, tenía un histórico recorrido en el periodismo deportivo.

En los últimos días su salud se había debilitado y falleció tras contraer neumonía. El periodista, e histórico compañero de Enrique Macaya Márquez, se encontraba internado en el Hospital Italiano y, según pudo saber LA NACION, vivía hacía un tiempo en un geriátrico.

Fallecio Marcelo Araujo

En 2023, a los 75 años brindó una entrevista a este medio en la que pudo explayarse sobre temas de su propia salud. Según contó en esa ocasión, tras un accidente doméstico, en 2021, en plena pandemia, el relator contrajo Covid y fue internado. Estuvo casi dos meses en terapia intensiva y otros ocho en un centro de recuperación.

Si bien en ese entonces su salud no estaba en el mejor momento, la desmejora se había dado en los últimos tres años.

Quién era Marcelo Araujo

Marcelo Araujo, cuyo nombre real era Lázaro Jaime Zilberman, fue un icónico periodista y relator deportivo argentino que falleció este lunes a los 78 años. Su voz marcó generaciones en la narración del fútbol argentino, convirtiéndose en una figura central de los medios deportivos.

El relator deportivo Marcelo Araujo

Nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo, Araujo se destacó desde los años 80 y 90 como el relator principal en programas clave. Condujo Fútbol de primera desde 1989 hasta 2004 en TyC Sports, donde relató el “clásico del domingo” junto a Enrique Macaya Márquez, dupla que definió la era previa a las transmisiones masivas en vivo.

Tras dejar Fútbol de primera, condujo 3 en el fondo en Canal 7 (2005-2006) y, durante la etapa de la televisación abierta en la Argentina, su labor como relator en el programa Fútbol para Todos lo consolidó como una referencia ineludible para las nuevas generaciones, hasta el año 2013.

Enrique Macaya Márquez fue un compañero central en la carrera de Araujo Ignacio Sánchez - LA NACION

Si bien su participación principal concluyó en ese ciclo, mantuvo una presencia activa en la pantalla con diversos retornos esporádicos durante 2014, acompañando la transición de las transmisiones oficiales en el país.

Narró eventos de máxima jerarquía como la Copa Libertadores de América y las Eliminatorias Sudamericanas. También destaca su cobertura en la Copa del Mundo de Alemania 2006, año en el que también expandió su alcance regional al participar en las transmisiones de la Copa Mustang en Colombia, demostrando versatilidad para adaptarse a diferentes mercados y audiencias del continente.

Su carrera, llena de características distintivas en su forma de relatar, llenos de pasión y momentos memorables, lo posicionó como uno de los mejores locutores deportivos de la historia argentina.