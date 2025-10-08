De su internación a sus últimos días: una salud frágil que empeoró en semanas
El director técnico murió a los 69 años; tenía una salud endeble luego de haber superado un cáncer de próstata en 2017
- 3 minutos de lectura'
Miguel Ángel Russo murió este miércoles 8 de octubre a los 69 años. El director técnico de Boca Juniors atravesaba diversos problemas de salud, en medio de su lucha de fondo contra un cáncer de próstata detectado en 2017. La noticia la confirmó la Asociación de fútbol Argentino con una publicación en su cuenta de X.
#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/SqE0zS3CmY— AFA (@afa) October 8, 2025
El lunes por la noche, desde el club Boca emitieron un comunicado oficial en el que informaron que Russo se encontraba “cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado”. Además, explicaban que el director técnico se estaba “recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”.
El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025
Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv
De qué murió Miguel Ángel Russo
La salud del DT de Boca Juniors se encontraba muy deteriorada. Había tenido varios episodios en las últimas semanas, que incluso lo llevaron a no poder estar presente en los últimos partidos del equipo de la Ribera. El pasado domingo, Russo no pudo estar presente en el partido contra Newell’s Old Boys, en el que el equipo xeneize venció 5-0.
En 2017, Russo superó un cáncer de vejiga y un tumor en la próstata. Sin embargo, desde ese entonces, su salud comenzó a deteriorarse. A principios de septiembre, quedó internado casi una semana en el instituto Fleming por una infección urinaria luego de un estudio de rutina por ser paciente oncológico. La preocupación por su salud creció a medida que su estado físico decayó, mostrando señales de desorientación, cansancio y fragilidad.
Hace dos semanas había sido internado por un cuadro de deshidratación. En esa ocasión pudo ser estabilizado.
Miguel Ángel Russo, un prócer de los vestuarios
Miguel Ángel Russo fue un reconocido exfutbolista y director técnico argentino. Nació en Lanús en 1956 y se destacó como mediocampista en Estudiantes de La Plata, club en el que desarrolló toda su carrera como jugador.
Tras retirarse, emprendió una carrera exitosa como entrenador, dirigiendo equipos en Argentina y varios países de América Latina y Arabia Saudita. Entre sus logros sobresalieron la conquista de la Copa Libertadores con Boca Juniors y varios campeonatos en distintas ligas. Su trayectoria se caracterizó por más de tres décadas de trabajo y más de 1000 partidos dirigidos, ganándose un lugar destacado en el ámbito del deporte.
Russo también destacó en la dirección técnica de Millonarios en Colombia, donde ganó un título importante y se consolidó como un entrenador con una sólida trayectoria internacional. Su carrera abarcó más de 30 años.
Los títulos más importantes de Russo en su carrera
- Campeón Clausura 2005 con Vélez.
- Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007.
- Superliga Argentina con Boca Juniors en la temporada 2019-2020.
- Copa de la Liga Profesional con Boca Juniors en 2020.
- Torneo Finalización con Millonarios en Colombia en 2017.
- Superliga de Colombia en 2018.
- Copa de la Liga Profesional con Rosario Central en 2023.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Agenda
- 1
Barracas Central, cerca de la Copa Sudamericana: los puntos extras que sumó gracias a fallos arbitrales
- 2
Fórmula 1: McLaren reveló la polémica con Piastri en Singapur y hace equilibrio en la pulseada por el título
- 3
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final
- 4
Argentina vs. España, por la Finalissima: esto es lo que se sabe del partido pendiente