Las mejores frases de Miguel Ángel Russo
El DT de Boca dejó una huella imborrable en el deporte y, más allá de su capacidad para dirigir equipos y ganar copas, también se destacó como un hábil declarante
El mundo del fútbol despide a uno de sus grandes próceres: Miguel Ángel Russo. El DT de Boca murió este miércoles a los 69 años y dejó un gran vacío en el deporte, donde fue muy querido por todos los clubes donde jugó y dirigió. Para recordar su exitosa carrera, que incluyó la obtención de la Copa Libertadores y ligas en varios países, repasamos las mejores frases que dejó ante la prensa como un hábil declarante y un confeso fanático de la pelota.
Russo, nacido el 9 de abril de 1956 en Lanús, tuvo una prolífica carrera como mediocampista en Estudiantes de La Plata durante 14 años, pero luego su larga trayectoria como entrenador, con más de mil partidos dirigidos, lo catapultó a ser uno de los referentes dentro del fútbol, sobre todo por sus logros deportivos.
Dirigió equipos influyentes como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Rosario Central y Millonarios de Colombia. Fue reconocido por haber ganado la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007 y por saber manejar equipos con figuras de peso e importantes títulos nacionales e internacionales a lo largo de más de tres décadas.
A la hora de declarar ante la prensa, Russo se destacaba por ser un personaje directo sin pelos en la lengua, pero también manejaba hábilmente la ironía y el humor, lo que lo transformó en un DT con una buena relación a la hora de hablar con el periodismo. Su experiencia al mando de grandes clubes y su capacidad para el manejo de grupos lo convirtieron en un caudillo del deporte en los últimos años, ganándose el respeto de sus colegas y de todos los fanáticos, más allá del club del que sean hinchas. En cada frase dejó una enseñanza y por eso vale la pena repasar sus mejores expresiones.
Las mejores frases de Russo
- “Son momentos, son decisiones”.
- “La Libertadores es como la novia que uno siempre quiere y no te presta atención”.
- “Cuando llegué, el empleado que me abrió la puerta me dijo eso: ‘Hola Miguel, ¿cómo estás? Hay que ganar la Copa’”.
- “Si esto no me diera felicidad, no lo hago”.
- “El hecho de ver rodar la pelota me sanaba más que lo demás”.
- “Esto se cura con amor, nada más”.
- “Sé lo que necesita el hincha de Boca. Sé lo que es el mundo Boca y lo disfruto”.
- “Soy un agradecido a los colombianos por el respeto que recibí. El colombiano te tiene un respeto muy grande, por eso los quiero tanto”.
- “Gracias a Dios me vibra el corazón y no el celular”.
- “Agradezco eternamente a la gente de Central y quiero lo mejor para este club”.
