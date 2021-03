Dejan Lovren, el ex jugador del Liverpool que decidió probar suerte en las Artes Marciales Mixtas por un día

Dejan Lovren, el futbolista bosnio -y que juega para Croacia- que actualmente milita en el Zenit de San Petersburgo, abandonó por unas horas el fútbol y decidió probar suerte en las Artes Marciales Mixtas.

Lovren, ex Liverpool y que atraviesa sus últimos años de como jugador, decidió probar nuevos desafíos en una disciplina como las MMA (Artes Marciales Mixtas).

El oponente de Lovren durante este exigente entrenamiento fue Mirko Filipovic, un exluchador de MMA croata que se retiró en 2019 y del que es gran amigo.

En varias publicaciones que publicó el defensor quedó reflejado que no todos se lo tomaron tan en serio como el propio Lovren. Tal es el caso de su ex compañero en los “Diablos Rojos”, Adrián San Miguel, quien no tardó en escribir “3...2...1.... KO”, burlándose del zaguero.

Otro de los que se rindió a sus habilidades fue su compañero de selección, el arquero mundialista Danijel Subasic, que escribió que “te rompiste como una cerilla”. El rojiblanco Vrsaljko, le pidió “una patada baja”.

Sin duda, la experiencia de Dejan Lovren motivó las risas de algunos de sus seguidores más destacados, aunque sin duda el mejor recuerdo se lo llevó el hijo del exluchador Mirko Filipovic, puesto que su padre reveló que era un gran admirador suyo.

“Hoy nos visitó Dejan Lovren, jugador de la selección nacional de fútbol y a quien mi hijo Filip tenía muchas ganas de conocer. También jugamos un partido con goles, y mi compañero Zlatko y yo perdimos contra Dejan y Filip. Nos dimos cuenta de que sólo con las faltas podemos sobrevivir tanto como sea posible contra un jugador top como Dejan Lovren. Gracias Dejan por visitar y socializar y por la camiseta de la selección que firmó y le dio a Filip”, le agradeció el exluchador.

