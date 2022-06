Del Pato Fillol a Goycochea: la obra que une historias, leyendas y rarezas de los seleccionados de fútbol

Atlas Mundial de Camisetas es una obra que recorre la historia de los Mundiales a través de la indumentaria que lucieron las selecciones a lo largo de los años. Se trata de un libro publicado por editorial Planeta que no solo repasa los colores que vistieron y representaron a cada país a lo largo de los años, sino que también revela rarezas y curiosidades que dieron como resultado el uso de camisetas que se usaron en ocasiones especiales y quedaron inmortalizadas en el recuerdo.

A meses del comienzo de Qatar 2022, el contenido relacionado a la Copa del Mundo se vuelve cada vez más frecuente y enciende el entusiasmo dentro del público futbolero. En ese contexto, más allá de la actualidad deportiva siempre es interesante conocer el trasfondo de los distintos equipos y todo el camino que han hecho hasta llegar a donde están hoy.

Justamente para eso llega la obra de Cune Molinero, Alejandro Turner, Agustín Martínez, Sebastián Gándara y Pablo Aro Geraldes. Según la presentación oficial, Atlas Mundial de Camisetas busca “reunir la mayor cantidad posible de camisetas nacionales en un solo lugar”. El recorrido no solo pasa por la indumentaria clásica de las federaciones, sino que también toma los casos de casacas especiales que se utilizaron en una sola ocasión o que no duraron demasiado tiempo, pero que -de igual manera- lograron quedar en la memoria.

Además, no solo se incluye a los protagonistas actuales del escenario futbolístico mundial, sino que también se repasa la historia de países que no son habituales del máximo torneo o que incluso ya no existen. Algunos ejemplos de esto son Alemania Democrática, Birmania, Manchukuo, Sarre, Zaire, Tanganika.

Atlas Mundial de Camisetas repasa la historia de las casacas a lo largo del tiempo Gentileza Planeta

La recopilación toma 1450 camisetas que aparecieron a lo largo de los más de 150 años de historia que se sucedieron desde la primera edición del evento mundialista hasta hoy. De esta manera, el capítulo Los Mundiales repasa las casacas que se usaron desde Uruguay 1930 hasta Rusia 2018 y presta atención hasta en los más mínimos detalles. Además, allí se incluyen buzos de arquero que llevaron distintas figuras.

Un aspecto recurrente de la obra es la implicancia política que hubo muchas veces respecto a la indumentaria de los partidos. Desde mandatarios que no quisieron que la selección se relacione con un color determinado hasta cambios en los escudos que se hicieron de acuerdo a la época.

Dentro de los hechos curiosos, Atlas Mundial de Camisetas cuenta distintos momentos como lo que ocurrió en la Argentina en 1978, cuando Francia se presentó en Mar del Plata y tuvo que jugar con la indumentaria de Kimberley. El libro también tiene el capítulo Las Campeonas, en el que se recorren las casacas que utilizaron las selecciones femeninas a lo largo del tiempo.

“Más allá de sus orígenes, las camisetas de los países se transforman a veces en talismanes que terminan desplazando las banderas que les dieron color. Son objeto de culto y de identificación en tierras ajenas, símbolo de orgullo, suma de recuerdos colectivos. Con rigor periodístico, esta exhaustiva investigación da como resultado una recopilación única, a la vez que regala a los ojos una explosión de colores tan dispar como el fútbol mundial. De historia y de belleza trata este libro”, cierra la sinopsis.