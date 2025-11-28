Del “sinsentido y atropello” a “siempre se hacen las cosas por atrás”: las frases más destacadas de Juan Sebastián Verón

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
La escandalosa premiación a Rosario Central y la sanción a Estudiantes de La Plata por parte de la AFA sigue dando tela para cortar. Este viernes quien se pronunció en relación a la crisis del fútbol argentino fue el presidente “pincharrata”, Juan Sebastián Verón.
Desde su vínculo con los dirigentes de otros clubes, su mirada sobre la privatización de la disciplina hasta la publicación en redes sociales de su esposa contra Lionel Messi, repasá una por una las frases más destacadas de la “Brujita” en su intercambio con LN+.
