Marc Márquez estaba haciendo una remontada espectacular en la primera carrera cuando cayó y se fracturó; volvió a los seis días, tuvo que ser operado nuevamente y ahora pasará otros dos o tres meses sin correr. Crédito: DPA

Xavier Prieto Astigarraga 22 de agosto de 2020 • 19:28

El 19 de julio Marc Márquez se fracturó un brazo por una espectacular caída en carrera. El 21 fue operado. El 25intentó participar en la prueba de clasificación de otro gran premio. No pudo; el húmero dolía demasiado. El 3 de agosto fue intervenido otra vez. Este sábado, 34 días después del accidente, Honda, su equipo, avisó que el crack español permanecerá dos o tres meses más sin competir.

Lo hizo en el contexto del Gran Premio de Estiria, que se celebra en Austria como quinta estación de la temporada de MotoGP, y cuya carrera este domingo se largará a las 9 de la Argentina. Será la cuarta que se perderá el hexacampeón, que de amplio favorito para la corona de 2020 pasó a imposible candidato. Durante esos dos o tres meses que estima su escuadra, se ausentará en cinco o nueve fechas, según cuánto tiempo termine demandando la rehabilitación. Es decir que a Márquez le quedarán cuatro o ninguna carreras de este año cuando esté listo para volver a las pistas.

En una temporada en que todo parecía dado para quedar a un título de campeón del récord en la división máxima (hoy MotoGP; hasta 2001, 500 centímetros cúbicos), que ostenta el italiano Giacomo Agostini desde 1975, a Márquez se le esfuman las posibilidades por ir demasiado rápido. No sobre en el asfalto, sino en la decisión de volver a correr teniendo una placa de titanio colocada cuatro días antes en un quirófano.

El hexacampeón Márquez volverá en las últimas carreras o pasará directamente a 2021; el piloto de Honda era amplio favorito este año para coronarse y quedar a un cetro del récord de ocho en la máxima división del motociclismo. Fuente: AFP

"El objetivo tanto de Márquez como del equipo Repsol Honda es el de regresar a la competición cuando el brazo esté totalmente recuperado. Se estima que necesitará entre dos y tres meses antes de poder subirse de nuevo", sostuvo en un comunicado la misma escudería que había consentido, si no alentado, la reaparición de su piloto en el Gran Premio de Andalucía como si nada hubiera pasado desde el fin de semana anterior en el GP de España, también en Jerez de la Frontera. Claro que algo había ocurrido: una fractura y una intervención quirúrgica. Todo, con seis días de diferencia. Ahora, entre el tiempo transcurrido y el que falta, la recuperación será de tres o cuatro meses. O sea, entre 15 y 20 veces el lapso que habían dejado pasar inicialmente.

Márquez, de 27 años, no se ha expresado sobre el tema. Pero no parece tomárselo a la tremenda: en fotos posteriores a su segunda operación aparece sonriente durante trabajos de kinesiología y gimnasio. Ahora su director de equipo es cauto: "Se ha hablado mucho sobre la recuperación de Marc y los distintos plazos, pero desde el primer día tras la segunda operación hemos dicho que el único objetivo que existe es que él esté al cien por cien. No quiero apresurarme; una vez que Marc esté en condiciones de volver y competir en el nivel que conoce, entonces pensaremos en el próximo objetivo", advirtió Alberto Puig, cuya estructura, sin la estrella de la categoría, marcha última en el certamen de constructores.

Mientras tanto, ahora queda abierta de par en par la sucesión. El francés Fabio Quartararo (Yamaha), de 21 años, lidera el campeonato con 67 puntos, 11 más que el italiano Andrea Dovizioso (Ducati, 56) y 19 más que el español Maverick Viñales (Yamaha, 48). En el GP de Estiria, el de este fin de semana, el dueño de la pole position es otro hispano, Pol Espargaró (KTM, 19). El panorama está bastante difuso por ahora. Sin Márquez, que en el rato en que corrió en el Jerez de la Frontera mostró un ritmo arrollador, todos pueden jugar en el bosque: el lobo no está.

Pol Espargaró consiguió la pole position del Gran Premio de Estiria; es una de las figuras de MotoGP, pero empezó mal el certamen. Fuente: AFP

Pole de un argentino en Moto3

El único piloto argentino que participa en el Continental Circus, Gabriel Rodrigo,ganó la prueba de clasificación de Moto3 del Gran Premio de Estiria. Es la primera pole position de 2020 para el corredor de 23 años nacido en Barcelona, pero de ascendencia albiceleste, y la quinta en su trayectoria.

Con 1m36s470/1000 para la vuelta de 4318 metros al circuito del autódromo Red Bull Ring, de Spielberg, Rodrigo promedió 161,1 kilómetros por hora a bordo de su Honda. Apenas 12/1000 de diferencia hizo sobre el español Raúl Fernández, de KTM, y 64/1000 contra el japonés Tatsuki Suzuki, otro hombre de Honda.

Hasta ahora, Rodrigo, que compite con una moto azul, celeste y blanca y el número 2, ha sido mucho más eficaz este año en las pruebas de clasificación y en los comienzos de las carreras que en las definiciones de éstas. Suele destacarse en las primeras vueltas, entreverado entre los punteros (ha llegado a liderar al pelotón en Jerez de la Frontera), pero luego pierde rendimiento por los neumáticos o por escadez de velocidad final en las rectas.

El catalán de nacimiento aún tiene pendiente una victoria en la categoría. En Austria largará en la mejor posición, pero eso no tiene tanto valor en el motociclismo. Por ahora necesita más consistencia en carrera. Pero ha mostrado ser rapidísimo a una vuelta. El talento está.