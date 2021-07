Duro cruce entre Gustavo López y Leo Gentili: “Ojo con lo que decís”

Los periodistas Gustavo López y Leo Gentili, de radio La Red, se cruzaron duramente este miércoles por sus diferentes puntos de vista acerca de los beneficios que trae (o no) el Video Assistant Referee (VAR) en el fútbol.

El disparador del debate fue el gol mal anulado a Boca Juniors ante Atlético Mineiro, en el marco del primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores. Gentili calificó a la decisión del juez Andrés Rojas como “injusta” , y hasta dudó en definirla de “corrupta” .

El conductor del programa pidió no analizar la herramienta tecnológica por un partido o una jugada: “A mí tampoco me gusta que haya injusticia y esta asquerosidad de hoy”, aclaró López sobre la decisión específica de Rojas. Y estimó que los árbitros que dirigieron en el partido continental “no van a trabajar nunca más” y que “hay que echarlos” . “No me gusta que pierda el laburo nadie, pero si mirás a la televisión y no acertás, a partir de este momento, pibe, dedicate a otra cosa”.

En defensa del VAR, el animador de ESPN estimó que, sin su existencia, la Selección Argentina hubiera perdido la final de la Copa América, porque se hubiera sancionado un gol ilegítimo para Brasil. Además, López pidió recordar el penal mal cobrado en favor de Boca por la final de la Copa Argentina 2015, cuando no existía la herramienta.

Gentili refutó que el VAR es “muy manipulable” y que si su responsable es “picarón” , puede manejar al árbitro principal.

El relator de Fox Sports Premium y La Red consideró que el VAR “desnaturaliza el juego” , e igualmente, los jueces “se siguen equivocando” . Además, añadió que “se incrementan las injusticias y las suspicacias” : “ Antes se equivocaban, ahora se equivocan, ¿y cuál es el precio que tenés que pagar? Desvirtuás el juego, hermano. Se siguen produciendo injusticias ”.

Un cruce picante

Más adelante en la discusión, el panelista de “ESPN F360″ le consultó al periodista Hugo Balassone cuándo estarían disponible los audios de los árbitros del VAR del partido entre Boca y Mineiro, y cuestionó la demora en su publicación: “ ¿Qué están editando? Cortame este, pégame lo otro. Rarísimo ”, dijo.

López le contestó que “siempre demoran un día” y agregó: “Estás muy nervioso, calmate” . Gentili le respondió: “¿Cómo no voy a estar nervioso? Ante las injusticias, me indigno. Ustedes, las avalan ”. Además, dijo que antes se cometían los mismos errores que hoy.

“No no, escúchame, no digas pelot...deces, no digas bol...deces. No me hagas calentar. Ojo con lo que decís. Pará, mirame, te lo digo en serio. Estás diciendo cosas que yo no dije. Calmate ”, contestó López, enfurecido.

El comentarista de ESPN aclaró que no dijo que “avala” el fallo de Rojas, y lo chicaneó: “Quizás te gustaba el fútbol de antes porque tenían beneficios (...) No digas cosas que yo no digo, te lo digo en serio” .

Por último, el conductor lanzó: “No quieras vender humo y meterme a la gente en contra a mí. Calmate un poco” .

Gentili respondió que su intención no era “meter a la gente en contra suyo”, y concluyó: “Antes se equivocaban, hoy se siguen equivocando, con el agregado de que tenés un sistema que supuestamente es infalible. Pero no solamente que no lo es, sino que es muy falible, y eso incrementa más sospechas, porque una cosa es que se equivoque un tipo y otra que se equivoquen ocho ”.

LA NACION