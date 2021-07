El sorpresivo video del Kun Agüero para Sebastián Vignolo desde Ezeiza

Al igual que su compañero Lionel Messi, el futbolista Sergio “Kun” Agüero dio su testimonio en el programa ESPN F90, que conduce todos los días Sebastián Vignolo.

El flamante jugador de F.C. Barcelona fue interceptado por el periodista Nicolás Hueto en el aeropuerto internacional de Ezeiza, minutos antes de subir al avión que lo llevará de regreso a su nuevo lugar de residencia.

Agüero confesó que sintió “una felicidad diferente” tras obtener su primer título con la Selección Argentina: “No sé cómo explicar la sensación. No lo podíamos creer. Estábamos todos shockeados y hasta que llegamos al predio de AFA era como: ‘Loco, fue algo increíble en Brasil, contra Brasil’”.

Los festejos de la selección argentina contra Brasil CARL DE SOUZA - AFP

A su vez, Agüero contó que Messi “estaba muy emocionado” . “Él sabía que un título con la Selección le iba a dar ese plus de alegría que necesitaba para estar ahora más tranquilo, en el sentido de decir: ‘Conseguí lo que quería’. Se lo merecía . Está muy feliz y nos damos cuenta que la felicidad de él es la nuestra”.

El argentino Lionel Messi, a la izquierda, celebra el segundo gol de su equipo desde el punto de penalti con su compañero Sergio Agüero durante un partido de fútbol de la Copa América contra Bolivia en el estadio Arena Pantanal de Cuiabá, Brasil, el lunes 28 de junio de 2021. AP Photo / Bruna Prado - AP

El delantero de 32 años admitió que le aunque hubiera gustado jugar más y destacó que se sintió “muy bien”. “Me tocó estar de suplente como en muchas competiciones con la Selección. Lo único que tengo que hacer es estar con el grupo, apoyar, tratar de que todos se sientan bien, por la experiencia que tuve en las otras competiciones. Para los más jóvenes, que fue su primera o segunda copa, trasladar ese mensaje de experiencia para que ellos estén cómodos. Yo me sentí muy bien a pesar de que siempre un jugador quiere jugar ”, señaló.

Por último, Hueto le consultó al ex Independiente si veían al “Pollo” desde la concentración del equipo. “No, bueno, ahí estábamos. No mirábamos muchos programas, es la realidad, pero bueno, lo poco que podíamos ver, es eso. Bueno, me están llamando, así que les mando un abrazo a todos, así que espero que estén bien” , dijo Agüero, quien interrumpió su testimonio para seguir con sus trámites.

El video del Kun Agüero para Sebastián Vignolo

Y agregó: “Un saludo “al ‘Pollo’, a Ruggeri , ‘El Chavo’ (Fucks), (Daniel) Arcucci, el ‘Cholo’ Sottile y el ‘Negro’ (Bulos) , que es bastante calentón ¿no?” , dijo, entre risas y retirándose de vuelta a España.

