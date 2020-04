Paulo Dybala y Alessandro Del Piero, dos referentes de Juventus, en el video de Instagram Live que hicieron este viernes ante unos 50.000 espectadores.

Alessandro Del Piero y Paulo Dybala , ayer y hoy de Juventus , se reunieron en un video de Instagram Live en la cuenta del cordobés que llegó a ser visto por más de 50.000 personas . Respondieron preguntas de hinchas de diversos lugares del mundo, contaron anécdotas, analizaron el fútbol actual, se desafiaron a un concurso de tiros libres y hablaron del coronavirus . "Aunque Messi no tenga un rol definido en la cancha, tiene una habilidad increíble", dijo La Joya sobre el capitán del seleccionado. Y deseó conseguir su primer título con la camiseta albiceleste en la Copa América del año próximo: "Sería muy importante".

Paulo Dybala recordó goles con la camiseta de Juventus y habló de fútbol con un ídolo histórico de ese club: Alessandro Del Piero. Fuente: AFP

"¿Boca o River?", preguntó Del Piero en un momento de la charla. Dybala recordó sus inicios como futbolista y tiró la pelota afuera. "Soy hincha del equipo en el que me crié desde los 7 años. Estuve en la pensión. Crecí en el estadio, canté las canciones. Es Instituto, de Córdoba, un equipo que ahora está en la Serie B [la Primera Nacional argentina], pero que también jugó en la A", explicó el oriundo de Laguna Larga.

Dybala elogió a Juan Román Riquelme, a quien nombró como uno de sus referentes en sus inicios. "Tenía muchos ídolos de chico. Riquelme, por ejemplo. Es un jugador amado por muchos, incluso por hinchas de River. Es un jugador increíble. Siempre ha sido muy inteligente. Los hinchas de River también lo quieren, futbolísticamente hablando", dijo el atacante de Juventus, que dio positivo de coronavirus hace unos días junto a su novia, la cantante Oriana Sabatini.

Alessandro Del Piero, referente de Juventus, recordó en una charla con Paulo Dybala el único partido que jugó en territorio argentino, a los 19 años: un 2-0 a Vélez en un amistoso en 1994. Fuente: AFP

Al referirse al avance de la pandemia, Dybala contó que todos sus familiares fueron examinados y que ninguno dio positivo. Además, elogió al gobierno argentino por las medidas tomadas para achatar la curva de contagios. "Ha sido muy veloz al reaccionar. Argentina tuvo el diario del lunes y pudo hacer las cosas bien. Ha hecho la cuarentena antes y la cantidad de contagios es baja. Si la gente continúa así estaremos bien", reflexionó.

Uno de los temas principales del diálogo con Del Piero, el autor del gol que otorgó a la Vecchia Signora la Copa Europeo-Sudamericana en 1996 contra River en Japón, fue el seleccionado nacional. "Más que producir arqueros, en Argentina tenemos los mejores atacantes del mundo, junto a Brasil", aseguró. "Cuando estaba Maradona pensábamos que no habría otro igual, hasta que llegó Leo", aludió a Messi. Y cuando su interlocutor le indicó que el rosarino ya no se movía como un centrodelantero típico, Dybala enunció la frase que recordó a aquella de "es un poco difícil jugar con Messi en Argentina" que, malinterpretada en su momento, le trajo algún disgusto. "Aunque ahora no tenga un rol definido en la cancha, sigue teniendo una habilidad increíble", rescató esta vez.

Al responder a las preguntas del público, Dybala se refirió al mejor gol de tiro libre de su carrera: "El que anoté contra Atlético de Madrid", contó. Fue en noviembre pasado, de cara a los hinchas turineses y por la Champions League. Esa anotación, además, le dio los tres puntos a Juventus. "Debe de ser ese gol, por la importancia, porque ganamos y porque faltaba un minuto. [Miralem] Pjanic me dijo: 'Tirala baja. Alguno la toca y va adentro'. Yo le respondí: 'No puedo. Tiro fuerte al arco. O va al segundo anillo o es gol'. El arquero no lo esperaba. Cuando vio la pelota, ya era tarde", evocó el delantero cordobés.

El mejor gol de tiro libre de Paulo Dybala

La única vez de Del Piero en Argentina

"¿Estuviste alguna vez en Argentina?", preguntó Dybala a Del Piero. El ex fantasista del seleccionado italiano recordó su única visita al país. Fue el 20 de diciembre de 1994, y casi tres semanas después de que Vélez se consagrara campeón europeo-sudamericano frente a Milan en Japón. "Yo tenía 19 años. Hacía mucho calor y llovía. Viajamos para jugar dos partidos y jugamos sólo uno. Fue contra Vélez", expresó Del Piero. Y trajo desde la memoria una jugada que casi terminó en un gol en contra por un error de Michelangelo Rampulla, el arquero de Juventus. "Todos nos tomamos la cabeza", apuntó. El conjunto italiano ganó por 2-0 con goles de Gianluca Vialli y Massimo Carrera.

Los goles de Vélez 0 - Juventus 2

Después de recordar anécdotas y saludar a algunos hinchas de varios países que presenciaron la transmisión, Dybala cerró con el equipo nacional argentino: "Esperemos conseguir el primer trofeo con la selección el año que viene en la Copa América. Sería muy importante", deseó. "¿Dónde es la Copa América del año próximo?", preguntó Del Piero. "En Argentina: en Buenos Aires y otras ciudades del país", respondió el cordobés, omitiendo que buena parte del certamen, incluida la final, se desarrollará en Colombia. "¡Seremos hinchas!", prometió Del Piero. Luego de un saludo en español por parte del ex crack italiano, Dybala se despidió: "Gracias a todos. Son casi 50.000 personas. ¡Llenamos un estadio!", comentó a Del Piero entre risas.