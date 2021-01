El adorno de Boca que Lisandro López le pintó a Micaela Tinelli en el cachete Crédito: Twitter @outofcontextbj

El futbolista de Boca Juniors, Lisandro López, le pintó el cachete a su novia, Micaela Tinelli, con los colores de la camiseta xeneize.

López, en pareja con la hija del conductor televisivo desde hace poco más de un año, publicó una imagen de su novia mientras tomaba una copa de vino.

Luego, la propia Tinelli compartió la historia de Instagram de su pareja, y con ironía, se preguntó: "¿Quién me habrá pintado esos colores en el cachete? Te amo". La imagen fue replicada por la cuenta de Twitter Out of context Boca.

El padre de la influencer, Marcelo Tinelli, es presidente de la Liga Profesional de Fútbol y confeso hincha de San Lorenzo de Almagro, club que además preside.

En su faceta de conductor televisivo, y por ser hincha del Ciclón, el animador manifestó en más de una ocasión su rivalidad deportiva con Boca Juniors. Por eso, cuando Micaela hizo público su noviazgo, no fueron pocos los que imaginaron que la reacción de Tinelli no sería buena sobre que su hija esté en pareja con un defensor del equipo de La Ribera.

Sin embargo, como era de esperar, la relación entre ambos no se vio empañada por la diferencia en los colores e incluso se han "chicaneado" por su "rivalidad". El año pasado, la joven empresaria compartió un video de ella y su novio tomando mate, pero con una diferencia: mientras Micaela tomaba la infusión con un mate de San Lorenzo, Lisandro lo hacía con un recipiente que, por supuesto, no tenía esa imagen.

Esto generó el reclamo del "Cabezón", quien respondió: "Me hubiese gustado que Licha hubiera tomado del mate y del termo de San Lorenzo. No lo puedo creer".

En la reciente coronación de Boca Juniors en la Copa Diego Maradona, Marcelo Tinelli, en su condición de dirigente, le hizo entrega de la medalla de campeón a López, lo cual generó la reacción en Micaela, quien en sus historias de Instagram manifestó su cariño y publicó un video del momento con una tierna inscripción: "Los amo".