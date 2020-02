El antes y después de las estrellas más grandes del fútbol mundial

Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona tienen cambios muy notorios. Crédito: AFP/ Juan Ignacio Roncoroni. EFE/ Instagram: @davidbeckham, @sergioramos, @leomessi

Los mejores jugadores de fútbol también han sido noticia por los notorios cambios físicos que han tenido durante el transcurso de sus carreras profesionales.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

Actualmente, CR7 juega en las filas de la Juventus, de Italia. Crédito: AFP/ Instagram: @cristiano

Más conocido como Cristiano Ronaldo, de 34 años, ha sido uno de los futbolistas más destacados del mundo. Desde muy pequeño ha demostrado el talento que tiene para este deporte. Empezó su carrera en el Club Deportivo Nacional de su localidad y más tarde se incorporó al Sporting de Lisboa.

Jugó en equipos como Manchester United y Real Madrid; en la Casa Blanca vivió la mayoría de momentos importantes en su carrera futbolistica, como la obtención de "La Bota de oro", "El Balón de Oro", " Jugador Mundial de la FIFA", "Trofeo Pichichi" y Premio de la BBC a "la Personalidad Deportiva Extranjera".

Lionel Andrés Messi Cuccittini

Aunque desde pequeño le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento, esto no le ha impedido destacarse como uno de los mejores. Crédito: AFP/ Lluis gene. AFP

Tiene 32 años, fotbolista argentino y ha ejercido toda su carrera futbolística en el F.C. Barcelona, de España. Ha ganado premios como " la Bota de Oro", "Balón de Oro", " Jugador Mundial de la FIFA ", "Golden Boy" y Futbolista del año en Argentina. Se casó con la modelo Antonella Roccuzzo, quien fue su amor desde la niñez; actualmente tienen tres hijos.

Una de las curiosidades de Messi es que se convirtió en el jugador más joven en anotar 200 goles en La Liga.

David Beckham

Exfutbolista inglés cuya carrera duró aproximadamente 20 años. Crédito: Instagram: @davidbeckham

Tiene 44 años y jugó en equipos como el Manchester United F. C, Real Madrid C. F, Los Angeles Galaxy, A. C. Milan y el París Saint-Germain F. C, donde finalizó su carrera recordando aquel partido memorable en el cual fue ovacionado por la hinchada hasta el punto de llorar mientras salia del terreno de juego.

Vive con su esposa Victoria Beckham y tienen cuatro hijos. Actualmente es propietario del I nter Miami, de Estados Unidos. Además, realiza algunos patrocinios con marcas de ropa, accesorios y licores.

Diego Armando Maradona

Actualmente es entrenador del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Crédito: AFP/ Juan Ingnacio Roncoroni. EFE

Exfutbolista argentino. Tiene 59 años y es considerado el mejor jugador histórico del Napoli, de Italia. Inició su carrera en la Primera División argentina y pasó por equipos como Boca Juniors, Nápoles y Sevilla FC.

Se ha visto involucrado en diferentes polémicas como el consumo de sustancias alucinógenas, reuniones con políticos y comentarios controversiales por redes sociales.

Radamel Falcao García

El Tigre juega actualmente en el Galatasaray, de Turquía. Crédito: AFP/ Instagram: @falcao

El futbolista colombiano más conocido como "El tigre", tiene 33 años y ha jugado en equipos como River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid, AS Mónaco F.C y Manchester United F.C.

Ha obtenido títulos como el " Atleta del año de FC Porto", " Mejor gol Liga de Campeones Fox Sports", "Máximo goleador de la UEFA Europa League", Deportista del año en Colombia por el diario El Tiempo y Quinto goleador internacional del mundo en el año 2012 según la La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFH

René Higuita

Es figura pública del Atlético Nacional, equipo de toda su vida. Crédito: AFP/ Instagram: @higuitarene1

El exfutbolista se destacó como uno de los mejores arqueros del territorio colombiano. Tiene 53 años y jugó en equipos como Millonarios F.C, Atlético Nacional, Real Valladolid y Veracruz.

El artífice de "El Escorpión" llegó a marcar 44 goles: 37 desde el punto penal y siete de tiro libre. El 24 de enero del año 2010 fue su partido de despedida en el Atanasio Girardot (Medellín).

Sergio Ramos

Jugador Revelación de La Liga y estuvo nominado al Balón de oro durante varios años. Crédito: AFP/ Instagram: @sergioramos

Futbolista español de 33 años. Ha jugado en equipos como Sevilla y el Real Madrid, actual equipo donde ocupa la posición de defensa.

Inició su carrera profesional a los 19 años y ha obtenido reconocimientos como " Mejor defensa del mundo", según France Football, mejor defensa central del mundo, según ESPN, jugador "Revelación de La Liga" y estuvo nominado al " Balón de oro" durante varios años. Está casado con Pilar Rubio. Tiene tres hijos.

Ronaldo de Assis Moreira, " Ronaldinho"

Está dedicado a disfrutar de los frutos que obtuvo con su carrera futbolística y también a realizar diferentes campañas publicitarias con algunas marcas. Crédito: AFP/ EFE

El brasilero es un exfutbolista mundialmente reconocido como uno de los mejores y más grandes jugadores. Con 39 años, se destacó en equipos como París Saint-Germain, Barcelona F.C, A. C. Milan y Flamengo. Ha ganado copas del mundo, "el Balón de Oro", Máximo asistente Copa FIFA Confederaciones, "Bota de Oro de Copa" FIFA Confederaciones y el "Mejor gol de la Liga Francesa".

Carlos Alberto Tevez

Un suceso que marcó su infancia fue cuando tenia apenas 10 meses: se quemó su rostro con agua hirviendo y, debido a la gravedad de sus quemaduras, tuvo que entrar a terapias intensivas por meses Crédito: AFP/ AFP

Es un futbolista argentino de 35 años. Ha jugado en equipos como West Ham United, Manchester United, Manchester City, Juventus y Boca Juniors, donde actualmente se destaca como delantero.

Hector Herrera

En el año 2018 pasó por el quirófano y arregló la apariencia de su nariz y sus orejas. Crédito: AFP/ Instagram: @h.herrera16

Tiene 29 años y jugó en equipos como C. F. Pachuca y Porto. Es un futbolista mexicano que juega actualmente como volante del Atlético de Madrid.

Wayne Rooney

Jugó unas temporadas en la liga de Estados Unidos y más pronto que tarde retornó a su país natal. Crédito: AFP/ EFE

Es una de las leyendas más destacadas del fútbol inglés. Actualmente juega en el Derby County, de la segunda división de Inglaterra.

Es recordado por su paso por Manchester United, aunque hizo su debut en el Everton