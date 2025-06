El comentario de Alexis Mac Allister sobre los equipos sudamericanos en el Mundial de Clubes que generó polémica

El Mundial de Clubes generó una gran expectativa en el universo del fútbol porque reunió en un mismo torneo a equipos de todas las confederaciones. En Argentina, volvió a reeditarse la vieja discusión sobre la diferencia futbolística entre los conjuntos sudamericanos y los europeos y esta vez fue Alexis Mac Allister quien tuvo una tajante opinión y encendió la polémica.

Durante la celebración del torneo en Estados Unidos, Alexis Mac Allister fue invitado a la tercera entrega de La Casa del Kun, el programa conducido por Sergio Agüero y emitido por ESPN y Disney+. En la conversación, el mediocampista del Liverpool habló sobre las diferencias entre los equipos sudamericanos y europeos, evidenciadas tras el Mundial de Clubes.

El futbolista compartió el programa con el Kun Agüero y varios periodistas y streamers (Captura: ESPN)

“Hoy por hoy, no tiene chances”

El número 10 del equipo inglés opinó que, tras ver los duelos del torneo organizado por la FIFA, los equipos europeos tienen una mayor calidad que los sudamericanos.

“El equipo sudamericano, hoy por hoy, no tiene chances. Los equipos argentinos, o sudamericanos en general, pueden pelear un partido, dos partidos. Pero a la larga, el sudamericano no tiene posibilidades”, aseguró el campeón del mundo.

Mac Allister aclaró que la paridad obedece a la pasión y la entrega de los jugadores locales: “Los sudamericanos lo igualan con la pasión, con las ganas, con pegar patadas, con todo, pero a la larga con eso no terminás ganando”.

Cuando aún quedan varios encuentros por disputarse en los octavos de final del Mundial de Clubes, solo dos equipos sudamericanos continúan con vida en el torneo. Este lunes, Fluminense se medirá ante el Inter de Milán en busca de un lugar en cuartos de final. El equipo de Lautaro Martínez viene de ganarle con autoridad a River Plate en el último partido del grupo. Por su parte, Palmeiras, también de Brasil, superó a Botafogo y se metió e entre los ocho mejores del certamen organizado por la FIFA.

A medida que avanza la competencia, surgió el debate sobre si los equipos de la Conmebol pueden estar a la altura de los representantes de la UEFA. Aunque en las primeras etapas hubo resultados alentadores, como el empate entre Boca Juniors y Benfica o la sorpresiva victoria de Botafogo sobre el PSG, en las fases decisivas del torneo los clubes europeos comenzaron a imponer su jerarquía.

Cabe recordar que fueron cuatro los equipos sudamericanos que lograron avanzar a los octavos de final del torneo disputado en Estados Unidos, todos provenientes de Brasil. Luego de que Boca y River quedaron fuera en la fase de grupos, quienes accedieron a la siguiente ronda fueron Palmeiras, Fluminense y los ya eliminados Botafogo y Flamengo. Este último fue vencido por el Bayern Múnich, el mismo rival que también superó a Boca en su encuentro de la etapa de grupos.

“Es el mejor equipo del mundo, están volando”

Mac Allister, que no participó del Mundial de Clubes porque Liverpool no clasificó, contó cómo fue el cruce que tuvo en su club contra el PSG en la última Champions League, donde el conjunto parisino logró ganar su primera “orejona”.

“Es el mejor equipo del mundo, están volando. Tienen todo: son muy disciplinados, juegan bien con la pelota, corren todos. Para mí, son los mejores”, afirmó sobre el equipo que dirige Luis Enrique y agregó que el “crack” de ese club es el georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

La anécdota de Mac Allister con Dembelé

El volante de la Selección también aprovechó la entrevista para contar detalles de su cruce con Ousmane Dembelé, uno de los líderes del PSG y candidato a ganar el Balón de Oro de esta temporada.

“Cuando jugamos de visitante, iban 5 o 10 minutos de partido y el chabón estaba volando. Queda la pelota dividida, voy con el pie abierto y me mete un caño... Se me fue y al toque se frena el partido, me viene a buscar y me dice: ‘Hermano, la próxima no vengas tan rápido’. Así me lo dijo”, recordó entre risas.

“Le dije: ‘Tranquilo que la próxima te la pongo en la rodilla’. El tema es que nunca llegué a agarrarlo”, bromeó el argentino.