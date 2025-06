La reacción de Camila Mayan tras el revés judicial en su demanda contra Alexis Mac Allister

En las últimas horas, Camila Mayan recibió una noticia poco alentadora con respecto a la causa que le inició a Alexis Mac Allister, en la que le reclama una compensación económica por los cinco años que vivieron juntos en Inglaterra, mientras su expareja desempeñaba su carrera como futbolista en el Brighton & Hove Albion de la Premier League. La justicia argentina trasladó el reclamo de la influencer a los Tribunales de Reino Unido, por lo que deberá analizar cuáles serán sus nuevos pasos legales.

Camila Mayán rompió el silencio sobre la decisión de la Justicia (Foto: Captura TV)

Luego de conocerse la noticia, la joven fue consultada al respecto en diálogo con A la tarde (América TV). “Todo bien, estamos viendo qué hacemos ahora”, comenzó y aclaró que aún existen otras instancias legales: “No necesariamente hay que ir directamente a otro país... Voy a ver qué hago”.

En lo que respecta al fallo, manifestó que la decisión no fue inesperada para ella. “Es más de lo mismo”, afirmó. Además, destacó que los procesos judiciales suelen prolongarse en el tiempo, por lo que la demora en la resolución no le resultó extraña. Sobre la posibilidad de que el futbolista tuviera contactos en el sistema judicial, respondió: “No tengo forma de saberlo. No tengo acceso a esa información. Quizás la otra parte sí tenga conexiones. Deberían preguntarles a ellos, yo no tengo conocimiento al respecto. Nunca me involucré en esas cuestiones y no lo hago ahora”.

Alexis Mac Allister dejó a su novia Camila Mayán, por quien fue la mejor amiga de él desde la infancia (Foto: Instagram @camimayan/@alemacallister)

La integrante de Patria y Familia, ciclo de streaming que se transmite en Luzu TV, negó haber sido quien filtró la noticia sobre la nueva relación de Mac Allister con Ailén Cova, a quien se la conocía por ser la mejor amiga del mediocampista. “No fui yo... La noticia salió en otro lado y yo me enteré por la tele como todo el mundo”, aseguró.

Y agregó: “No soy yo la que anda contando cosas a la prensa, así que me toca a mí lidiar con todo esto”. En cuanto a los señalamientos que la tildan de “mediática”, sostuvo: “Eso les conviene a ellos decirlo”.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan en tiempos felices Instagram @camimayan

Cabe recordar que después de la ruptura, la cual ocurrió tras del triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Mayan señaló que no tuvo contacto con Mac Allister y que todavía está espera que le devuelva algunas de sus cosas que quedaron en Inglaterra. “No puedo reclamar eso en la Justicia”, aseveró y completó: “Cada uno tendrá que vivir con su conciencia”.

Ailén Cova lució su embarazo en el casamiento de su cuñado (Foto: Instagram/@ailencova)

Mientras Camila recibía este martes la noticia del revés judicial, Mac Allister se preparaba para asistir, junto a su flamante novia, al casamiento de Kevin Mac Allister, uno de sus hermanos. A través de su perfil de Instagram, en donde acumula 162.000 seguidores, la pareja del futbolista lució su embarazo con un atuendo de la diseñadora argentina Jotti Harriague y se llevó todas las miradas.

Ailén Cova junto a Alexis Mac Allister en el casamiento del hermano de su novio (Foto: Instagram/@ailencova)

Se trató de un vestido al cuerpo color bordó con una caída fluida y que además de estilizar su figura dejaba a la vista su pancita. El delicado atuendo lo complementó con joyas de Swarovski, el pelo suelto con ondas suaves y un maquillaje natural, en tonos cálidos. Por su parte, el futuro papá portó un traje esmoquin negro y camisa blanca.